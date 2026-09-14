Firmele pot fi plătite ca să consume mai puțină energie. Cum funcționează noul mecanism

Firmele din România care își pot reduce temporar consumul de energie electrică pot ajunge să fie plătite pentru această flexibilitate, printr-un nou mecanism reglementat de ANRE. Nu este însă suficient ca o companie să stingă luminile sau să oprească pentru o oră câteva echipamente. Regulamentul prevede licitații organizate de Transelectrica, un prag minim de 0,5 MW pentru ofertă și verificarea efectivă a reducerii consumului. Pentru firmele mai mici, una dintre variante poate fi participarea prin furnizori sau agregatori.

Regulamentul privind mecanismul de achiziționare a serviciului de sistem pentru flexibilitatea consumului dispecerizabil a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 54 din 19 august 2026 și publicat în Monitorul Oficial nr. 707 din 26 august 2026.

Ideea este simplă: în anumite momente, în loc ca sistemul energetic să găsească resurse suplimentare de producție, poate cumpăra de la consumatori o reducere temporară a cererii.

O fabrică, un depozit, un centru logistic sau o altă companie cu un consum important de electricitate poate spune, practic, că este dispusă să reducă o anumită cantitate de consum dacă primește un preț suficient de bun.

Participarea este voluntară.

ANRE spune că noul mecanism permite consumatorilor eligibili să fie remunerați pentru reducerea temporară a consumului și subliniază că nu este vorba despre raționalizare.

Autoritatea susține, de asemenea, că serviciul nu este destinat exclusiv situațiilor de criză și că poate fi relevant și atunci când condițiile economice din piață fac atractivă reducerea consumului.

Prag minim de 0,5 MW. Cum ajunge o firmă să fie plătită

Transelectrica stabilește necesarul de flexibilitate, iar achiziția serviciului se face prin licitații zilnice, pentru intervalele în care este nevoie de reducerea consumului.

Firmele eligibile, furnizorii sau agregatorii transmit o ofertă care conține două elemente: cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul cerut.

Există însă un prag important: cantitatea minimă care poate fi ofertată este de 0,5 MW, adică 500 kW, pentru un interval de tranzacționare.

Intervalul de tranzacționare este de 15 minute.

Ofertele sunt ordonate începând cu cel mai mic preț, iar Transelectrica le selectează până când necesarul de flexibilitate este acoperit. Fiecare participant acceptat este plătit la prețul propriei oferte.

Pentru multe IMM-uri, 500 kW poate fi însă un prag prea mare pentru participarea individuală.

Regulamentul permite participarea și prin furnizori sau agregatori. În această situație, contractul dintre firmă și furnizor sau agregator trebuie să precizeze inclusiv condițiile de participare și modul în care beneficiul financiar rezultat ajunge la clientul final.

Această variantă poate deveni importantă pentru firmele care individual au doar câteva zeci de kW de consum flexibil, dar care, reunite într-un portofoliu, ar putea ajunge la cantitatea minimă cerută pentru ofertare.

Rămâne însă de clarificat dacă pragul de 0,5 MW poate fi construit în practică prin agregarea mai multor IMM-uri și în ce condiții.

Nu orice loc de consum poate participa. Regulamentul prevede și existența unor echipamente de măsurare care permit transmiterea de la distanță a datelor necesare verificării consumului.

Firma primește bani doar dacă reduce efectiv consumul

Faptul că o companie câștigă licitația nu înseamnă automat că va încasa banii.

Reducerea promisă este verificată prin comparație cu un consum de referință, calculat folosind datele istorice de consum din ultimele cinci zile lucrătoare relevante.

Dacă firma respectă reducerea asumată, Transelectrica plătește cantitatea acceptată la prețul din ofertă.

Dacă reducerea promisă nu este realizată, oferta respectivă nu este plătită.

Prin urmare, mecanismul poate deveni interesant în special pentru companiile care au consumuri pe care le pot opri sau muta temporar fără ca pierderea economică produsă de oprire să fie mai mare decât suma încasată.

Pot intra aici, în funcție de situația concretă, anumite procese industriale, instalații de climatizare, pompe, sisteme frigorifice, încărcarea bateriilor sau alte echipamente al căror consum poate fi deplasat dintr-un interval în altul.

Deocamdată nu există însă un tarif fix care să permită unei firme să calculeze simplu cât poate câștiga.

Prețul este rezultat din licitație, iar participantul decide la ce sumă este dispus să reducă consumul.

Aceasta este, de fapt, una dintre întrebările importante pentru firme: cât valorează în bani să nu consumi 0,5 MW timp de 15 minute, o oră sau mai multe ore și cât de des vor exista astfel de oportunități?

Mai există și o diferență care trebuie lămurită între mesajul public al ANRE și formularea tehnică a regulamentului.

ANRE spune că mecanismul poate funcționa și în condiții normale de piață, atunci când prețurile fac atractivă reducerea consumului. Regulamentul stabilește însă criterii concrete după care Transelectrica decide necesitatea achiziției serviciului, inclusiv pe baza situației din piața pentru ziua următoare și din piața de echilibrare.

StartupCafe.ro a solicitat ANRE și Transelectrica clarificări privind aplicarea concretă a mecanismului pentru firme.

Am întrebat dacă pragul de 0,5 MW poate fi atins prin agregarea mai multor IMM-uri, ce sume ar putea obține în practică o companie care își reduce consumul cu 0,5 MW, cât de des estimează autoritățile că mecanismul va fi utilizat și când ar putea avea loc primele licitații la care firmele să participe efectiv.

Am cerut, de asemenea, clarificări privind condițiile în care mecanismul poate fi activat în afara situațiilor de criză energetică.

StartupCafe.ro va reveni cu răspunsurile ANRE și Transelectrica și cu exemple concrete privind sumele pe care firmele le-ar putea obține dacă își reduc temporar consumul de energie.