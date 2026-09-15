Breșa de securitate a Revolut a afectat 680 de clienți la nivel global. Câți sunt din România

Breșa de securitate a aplicației financiare Revolut, care are aproape 5 milioane de clienți în România și circa 80 de milioane la nivel global, a afectat un grup de aproximativ 680 de clienți, potrivit unor surse familiare.

27 de clienți din cei 680 afectați de compromiterea adreselor de e-mail ar fi fost din România, au mai transmis sursele. Revolut a contactat direct clienții afectați și oferă asistență continuă, prin canalele obișnuite.

Reamintim că presa internațională a relatat sâmbătă că informaţii sensibile ale unor utilizatori ai aplicației financiare Revolut au fost divulgate către o terţă parte neautorizată. Datele compromise includ data naşterii clienţilor, adresele poştale şi de e-mail, precum şi numerele de telefon, alături de copii ale documentelor de identitate ale acestora, inclusiv paşapoarte şi permise de conducere, potrivit unui articol TechCrunch. Datele ar fi putut include, de asemenea, selfie-uri de verificare, extrase de cont şi istoricul tranzacţiilor, potrivit sursei citate de News.ro.

StartupCafe a întrebat banca digitală dacă au fost afectați și clienți din România și ce ar trebui să facă aceștia acum, dar a primit acest răspuns (în engleză):

„Revolut a identificat recent o fraudă sofisticată de impersonare externă, în cadrul căreia o terță parte neautorizată a utilizat o adresă de e-mail de pe domeniul unei agenții guvernamentale legitime pentru a transmite solicitări frauduloase de informații. La detectarea acesteia, am blocat imediat adresa și am alertat agenția guvernamentală relevantă, precum și autoritățile de aplicare a legii, autoritățile pentru protecția datelor și autoritățile de reglementare financiară. Am contactat direct numărul limitat de persoane afectate pentru a le informa și a le oferi sprijin”, a precizat purtătorul de cuvânt al Revolut, la solicitarea StartupCafe.

Revolut a fost fondat în anul 2015, la Londra, de finanțistul de origine rusă Nikolay Storonsky și programatorul ucrainean Vlad Yatsenko.

Compania are circa 5.000 de salariați la nivel mondial.

Revolut funcționează în Uniunea Europeană pe baza unei licențe bancare emise în Lituania pentru banca Revolut Bank UAB. La finalul anului 2024, s-a deschis sucursala din România a Revolut Bank UAB. Astfel, clienții din România au migrat la entitatea românească, primind IBAN românesc propriu Revolut.

În septembrie 2025, Revolut Bank UAB a numit-o pe Florina Moisei în rolul de country manager al sucursalei sale locale, Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București.

În 3 septembrie 2026, Revolut a anunțat și obținerea aprobării condiționate de la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) din SUA pentru licență bancară națională în Statele Unite, un salt major pentru banca digitală, având în vedere dimensiunile considerabile ale pieței americane.