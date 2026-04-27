8 din 10 antreprenori români au fost afectați de creșterea costurilor, în primul trimestru din 2026 (studiu)

Primul trimestru din 2026 a fost marcat de o acumulare de presiuni în mediul antreprenorial, 8 din 10 afaceriști români afirmând că se confruntă cu mai multe probleme decât anul trecut, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro, care mai arată că majoritatea sunt afectați simultan de cel puțin trei dificultăți majore în business.

Cele mai mari dificultăți ale afacerilor și ale antreprenorilor sunt, în special, creșterea costurilor, atragerea clienților și presiunea pe cashflow, conform datelor interne ale Minglr și TPC Concept, firmă de consultanță de business.

Micile afaceri au fost impactate de un cumul de presiuni majore între ianuarie și martie 2026, printre care se numără creșterea accelerată a costurilor, reducerea bugetelor de promovare, lipsa predictibilității economice, presiunea pe cashflow și suprasolicitarea fondatorilor.

Cele mai acute probleme sunt trei, însă toate interconectate:

Creșterea costurilor – cea mai apăsătoare problemă, pentru că lovește direct în marje și forțează tăieri de bugete;

– cea mai apăsătoare problemă, pentru că lovește direct în marje și forțează tăieri de bugete; Cashflow-ul fragil – încasări întârziate + costuri rapide = risc real de blocaj financiar;

– încasări întârziate + costuri rapide = risc real de blocaj financiar; Atragerea clienților (vizibilitate scăzută) – mai ales în contextul în care bugetele de marketing sunt reduse, iar competiția e mai mare.

„Vedem clar că aceste presiuni nu sunt temporare, ci vor continua și se pot intensifica în perioada următoare. E tot mai mare riscul de a intra într-un blocaj de creștere în 2026, într-un context economic tot mai impredictibil. În același timp, încasările vin mai greu, ceea ce limitează capacitatea de a investi și de a crește”, spune Călin Spiridon, fondator Minglr și consultant de business în cadrul TPC Concept.

Datele analizate de Minglr și TPC Concept arată că antreprenorii se confruntă simultan cu presiuni pe mai multe planuri, de la costuri și vânzări până la marketing și echilibru personal.

Între 75% și 80% dintre antreprenori sunt afectați de creșterea costurilor, ceea ce rămâne principala problemă care le erodează marjele și limitează capacitatea de a investi și de a crește.

Atragerea clienților a devenit, în paralel, una dintre cele mai dificile provocări, în condițiile în care promovarea este tot mai scumpă, iar rezultatele sunt mai greu de obținut. Aproximativ 58–60% dintre antreprenori spun că atrag mai greu clienți noi decât anul trecut, în timp ce peste 60% consideră că publicitatea online este mai scumpă și mai puțin eficientă.

„Problema nu mai este lipsa ideilor, ci lipsa resurselor și a conexiunilor relevante. Antreprenorii sunt prinși între costuri în creștere, incertitudine și nevoia de a rămâne vizibili într-o piață tot mai competitivă, iar fără acces la clienți și oportunități, riscul de blocaj devine real. Astfel, antreprenorii intră într-un cerc vicios: fără promovare nu vin clienți noi, fără clienți nu există venit, iar fără venit nu există investiții. În același timp, costurile de publicitate au crescut, competiția este mai mare, iar rezultatele sunt mai greu de obținut”, adaugă consultantul.

În acest context, antreprenorii caută tot mai multe variante accesibile și cât mai puțin costisitoare pentru a-și crește veniturile, mai ales că bugetele de marketing sunt tot mai limitate, iar rezultatele sunt mai greu de obținut.

„Conexiunile devin una dintre cele mai valoroase resurse în business. Datele arată că până la 84% dintre deciziile de cumpărare în B2B pornesc dintr-o recomandare, iar referral-urile pot genera până la 65% din oportunitățile de business. Sunt și cazuri în care conexiunile ajung să genereze până la 90% din business, mai ales în industriile bazate pe încredere. Pe lângă volum, contează și calitatea: lead-urile generate prin conexiuni au rate de conversie de 3–5 ori mai mari decât publicitatea plătită, iar clienții veniți din recomandări au o valoare mai mare și un nivel mai ridicat de încredere”, punctează Spiridon.

Sfaturi pentru antreprenori

Pentru a rămâne relevanți într-un context dificil, antreprenorii trebuie să își ajusteze strategia, consideră consultantul:

Prioritizează ce aduce bani acum, nu ce arată bine în planul de business

În perioade cu presiune mare pe costuri, focusul trebuie să fie pe activitățile care generează venit imediat sau mențin clienții existenți aproape. Restul poate aștepta.

Optimizează costurile inteligent, nu impulsiv

Nu tăia din zonele care îți aduc vizibilitate sau calitate. Taie ce nu produce valoare, nu ce e ușor de eliminat. Reducerile greșite costă mai mult pe termen lung.

Fii obsedat de cashflow: Cashflow-ul e oxigenul afacerii

Negociază termene, facturează mai repede, urmărește încasările și evită blocarea banilor în stocuri. Stabilitatea vine din lichiditate, nu din cifre frumoase în Excel.

Construiește venituri din conexiuni, nu doar din reclame

În 2026, relațiile bune aduc mai multe oportunități decât campaniile scumpe. Conexiunile potrivite pot genera colaborări, recomandări și clienți noi fără costuri directe, ceea ce se întâmplă prin Minglr.

Creează surse de venit repetitive

Abonamentele, serviciile recurente sau pachetele lunare îți stabilizează businessul. Veniturile predictibile devin o plasă de siguranță într-un an volatil.

Folosește vizibilitatea organică și comunitățile

Parteneriatele, recomandările și prezența constantă în rețele profesionale pot înlocui o parte din marketingul plătit. Nu costă bani, dar cer consecvență.

Fă pași mici, dar constanți

Nu ai nevoie de salturi spectaculoase, ci de decizii bune, repetate. Ritmul constant bate impulsurile riscante, mai ales într-un an cu costuri în creștere.

Primul trimestru din 2026 arată clar că avantajul competitiv nu mai vine doar din bugete sau strategii, ci din accesul la oamenii potriviți, la momentul potrivit. Pentru mulți antreprenori, diferența dintre stagnare și creștere nu va fi dată de cât investesc, ci de pe cine reușesc să întâlnească.

Originar din Bacău, Călin Spiridon are peste 10 ani de experiență în marketing și strategie, cu roluri de leadership în unele dintre cele mai mari companii din România. El este absolvent de studii superioare în Administrarea Afacerilor, respectiv Management și Comunicare în Afaceri, fiind totodată absolvent al Oxford College of Marketing. Din 2022, Spiridon este Managing Partner la TPC Concept, firmă de consultanță strategică, unde lucrează cu companii românești și multinaționale pe proiecte de marketing, creștere și transformare de business.

El a fondat Minglr, o aplicație românească bazată pe geolocație, care conectează în timp real antreprenori, freelanceri și specialiști aflați în proximitate, facilitând colaborări și oportunități de business. Platforma susține că este folosită în proporție de aproximativ 60% pentru networking profesional și oportunități de business, fiind adoptată de antreprenori și profesioniști din România și din alte țări.