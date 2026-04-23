Pescuit la feeder: de la pasiune la business, povestea FeederPro.ro

Acum aproape șase ani am revenit pe baltă, după o pauză de aproape șapte ani de la pescuitul la crap. Eram alături de doi-trei prieteni și am început simplu, cu pescuitul la plută, fără planuri, fără obiective clare, doar dorința de a ne reconecta cu ceva ce ne plăcuse cândva. Pe atunci nu știam încă nimic despre pescuit la feeder.

Așa am pescuit aproape un an. Tehnica era de bază, dar curiozitatea era mereu aceeași: să căutăm peștii mari, să înțelegem mai bine apa și comportamentul lor.

Lanseta care a schimbat totul

Momentul de cotitură a venit când Ștefan, prietenul meu și actualul partener în business, și-a luat prima lansetă și mulinetă dedicate pescuitului la feeder.

A început la fel de timid ca toți, dar diferit. Îl urmăream atent la fiecare partidă, era ceva nou în ce făcea, ceva mai tehnic, mai calculat.

Până într-o zi când am decis să încerc și eu. A fost momentul în care totul s-a schimbat.

Pescuitul la feeder m-a fascinat complet.

Spre deosebire de pescuitul clasic la crap, unde stai și aștepți, pescuitul la feeder te ține conectat permanent.

Nu mai este doar despre răbdare, ci despre construcție: nădirea inițială pentru atragerea peștilor, nădirea de menținere pentru a-i ține în zonă, sondarea fundului pentru a înțelege relieful, alegerea distanței de lansare în funcție de unde se găsesc peștii, citirea apei și a curentului, formarea unui vad consistent.

Fiecare detaliu contează, iar partida se construiește în timp real, nu se așteaptă pasiv.

Am început să mă documentez intens, să testez monturi diferite, să învăț din fiecare ieșire pe baltă.

Citeam articole, mă uitam la materiale video, vorbeam cu pescari mai experimentați la pescuit la feeder, astfel că după câteva luni aveam deja propriul echipament și o viziune mult mai clară asupra acestui stil de pescuit.

De ce am ales o nișă, nu pescuitul în general

În paralel cu pasiunea, urmăream și piața, vedeam că pescarii pasionați de feeder caută un loc unde să găsească exclusiv echipament dedicat acestei tehnici.

Pe site-urile generaliste de pescuit, articolele pentru feeder erau pierdute printre lansete pentru spinning, momeli artificiale pentru răpitor, accesorii pentru pescuitul la copcă, iar un pescar care vrea să își construiască un setup serios de feeder trebuie să facă filtrare manuală pe pagini întregi de produse care nu au legătură cu ce caută.

Am realizat că aici este oportunitatea: nu să facem un magazin online cu de toate, ci unul concentrat pe o singură tehnică, înțeles în profunzime.

Specializarea ne permite să cunoaștem fiecare produs din stoc, să recomandăm corect și să răspundem la întrebări tehnice fără să trimitem clienții către producători.

Decizia de a merge pe o nișă a fost una asumată.

Această decizie restrânge publicul țintă, dar îl restrânge la oamenii care contează cu adevărat: cei pasionați de pescuit la feeder, cei care fac diferența între un coș de 24 g și unul de 3 2g, între un fir monofilament și unul textil.

Pentru aceștia, un magazin specializat este mai util decât unul cu mii de produse generale.

Cum a apărut FeederPro.ro

Discuțiile cu Ștefan au devenit din ce în ce mai serioase și am realizat că nu este doar o pasiune de moment, ci ceva ce ne definește pe amândoi.

Eram implicați, curioși și dornici să ducem lucrurile mai departe.

Așa a apărut ideea de a construi un brand. Nu a fost o decizie luată peste noapte, a crescut natural, din experiență și din dorința de a face lucrurile corect.

Așa a luat naștere FeederPro.ro, un magazin online dedicat pescuitului la feeder, construit pe trei lucruri simple: selecție atentă a produselor, testare reală în teren și comunicare clară cu pescarii.

Categoriile pe care le acoperim

Am construit oferta pe categorii care răspund la tot ce are nevoie un pescar la feeder:

lansete și mulinete pentru pescuit la feeder;

fire, cârlige și accesorii pentru monturi;

nade, momeli și accesorii de nădire;

mincioguri și juvelnice;

bagajerie;

scaune modulare și accesorii diverse.

Practic, tot setup-ul necesar pentru o partidă de pescuit la feeder, indiferent dacă pescuiești pe lacuri comerciale sau pe rauri cu curent puternic.

Ne-am ferit intenționat de produse care nu țin de feeder, nu vindem echipament pentru pescuitul la răpitor sau accesorii generale.

Specializarea aceasta ne diferențiază clar pe piață și ne permite să fim relevanți pentru pescarii care caută exact echipamentul pentru pescuit la feeder potrivit nevoilor lor.

De ce aceste branduri cu echipament de pescuit la feeder

Pe rafturi avem nume pe care le folosim noi pe baltă:

Daiwa cu seriile N’Zon, Black Widow, Ninja X și Cast’izm pentru performanță maximă;

cu seriile N’Zon, Black Widow, Ninja X și Cast’izm pentru performanță maximă; Guru , recunoscut la nivel internațional pentru cârlige și accesorii dedicate exclusiv pescuitului competițional;

, recunoscut la nivel internațional pentru cârlige și accesorii dedicate exclusiv pescuitului competițional; Formax , cu cea mai diversificată gamă, de la entry-level la competition;

, cu cea mai diversificată gamă, de la entry-level la competition; Garbolino , cu sistemul modular Multigrip Open și seria aniversară 80 Anniversary;

, cu sistemul modular Multigrip Open și seria aniversară 80 Anniversary; RIVE și NYTRO pentru pescarii care vor scaune modulare de competiție pe profile D36;

și pentru pescarii care vor scaune modulare de competiție pe profile D36; Gamakatsu pentru cârlige premium;

pentru cârlige premium; ibaits pentru nade, momeli și cârlige legate;

pentru nade, momeli și cârlige legate; KATCHER pentru raport calitate-preț în huse și mincioguri;

Selecția nu este întâmplătoare, toate brandurile sunt recunoscute la nivel competițional internațional și acoperă toate nivelurile de experiență, de la pescarul care își construiește primul setup până la cel care concurează la turnee.

Lucrăm doar cu distribuitori autorizați, așa că produsele sunt originale și vin cu garanție.

Ce am învățat construind magazinul

Primul an a fost un proces de învățare continuă, am descoperit rapid că deschiderea unui magazin online nu înseamnă doar a pune produse pe site și a aștepta comenzile, ci să asculți clienții, să observi ce caută cu adevărat, să ajustezi oferta în funcție de cererea reală, nu de ce credeai tu inițial că ar trebui să vândă bine.

Am învățat că pescarii apreciază transparența mai mult decât orice: descrieri reale ale produselor, fotografii care arată exact ce primesc, comunicare directă atunci când au întrebări înainte de comandă. Am învățat să nu promitem ce nu putem livra și să fim sinceri când un produs nu este potrivit pentru o anumită situație, chiar dacă asta înseamnă să pierdem o vânzare imediat.

Am mai învățat ceva important: comunitatea pescarilor pasionați de pescuit la feeder este mică, dar foarte activă.

Recomandările funcționează, iar reputația se construiește lent și se pierde rapid. Pentru noi asta înseamnă că fiecare comandă procesată corect este o investiție în viitor.

Cum am gândit logistica

Știm cât de enervant este să comanzi ceva și să aștepți o săptămână.

La noi comenzile peste 400 de lei au transport gratuit prin curier rapid, cu livrare în una până la patru zile lucrătoare.

Poți primi produsele alese prin curier rapid acasă (Sameday sau FanCourier), dar și la easybox sau fanbox.

Plata se poate face în siguranță prin PlatiOnline cu card Visa, Mastercard sau Maestro, prin transfer bancar direct sau ramburs la livrare, iar dacă ceva nu este ce ai sperat, ai 14 zile să returnezi produsul, fără întrebări suplimentare.

Pentru cei care comandă prima dată le dăm o reducere de 5% cu codul CLIPSAT5, este felul nostru de a spune mulțumesc că ai încredere să ne încerci.

Ce urmează

Suntem încă la început de drum, nu ne grăbim și nu căutăm scurtături.

Creștem pas cu pas, învățăm constant și încercăm să construim ceva solid, pe termen lung.

Pentru noi, FeederPro.ro nu este doar un business, ci o extensie a pasiunii noastre și o promisiune: să oferim produse în care credem și pe care le folosim cu încredere. Iar direcția este clară: vrem să ajungem cât mai sus, dar corect, prin muncă și consecvență.

Dacă practici pescuit la feeder sau te gândești să încerci, treci pe la noi. Echipamentul nostru este dedicat atât pescarilor experimentați, cât și începătorilor.

Articol susținut de FeederPro