BT, partener Deloitte în certificarea Best Managed Companies Romania

BT_Tiberiu Moisa
BT_Tiberiu Moisa

Banca Transilvania a continuat și în acest an să se implice în programul Best Managed Companies Romania, dezvoltat de Deloitte, împreună cu Salesforce și Academia de Studii Economice din București. Programul recunoaște excelența antreprenorială pe baza unei metodologii internaționale care evaluează strategia, cultura organizațională și angajamentul, inovația și resursele, precum și guvernanța și aspectele financiare.

Best Managed Companies, desfășurat anual în aproape 50 de țări încă din 1993, oferă companiilor certificate inclusiv posibilitatea de a-și reconfirma statutul dacă își mențin sau își cresc performanța conform standardelor internaționale.

Un ecosistem antreprenorial mai matur generează beneficii pe termen lung pentru întreaga economie: companii mai bine guvernate, investiții mai responsabile, locuri de muncă mai stabile și o capacitate crescută de a face față schimbărilor economice. Prin susținerea programului Best Managed Companies în România, contribuim la consolidarea acestor piloni”, a afirmat Tiberiu Moisă (foto), Director General Adjunct IMM & Corporate, Banca Transilvania.

Companiile certificate și recertificate în 2026, business-uri locale cu afaceri de peste 25 de milioane de euro

Peste 100 de companii antreprenoriale s-au înscris în ediția din acest an, iar 30 au ajuns în etapa principală – atelierele și interviurile de recertificare organizate de Deloitte și de partenerii programului. În total, companiile au beneficiat de peste 400 de ore dedicate schimbului de know-how și de bune practici.

Companii aflate la prima certificare: Express Euroscan, LG Trans, Concelex, Adrem Energy Solutions, Grupul Oberhauser Invest, Niran Co. Products, ATP Motors RO, Maracana, Concrete & Design Solutions, Team Montage și Leviatan Group.

Companii recertificate:
• Pentru al doilea an consecutiv: Agexim Transport & Logistics, Christian'76 Tour, IRUM și Temad Co
• Pentru al treilea an consecutiv: AROBS Transilvania Software, OSCAR Downstream, Bog’Art, Cemacon, RTC Proffice Experience, Safeway International Impex și Simtel Team
• Pentru al patrulea an consecutiv – categoria Gold: Celco

BT, partener al mediului antreprenorial

Peste 550.000 de companii, de la start-up-uri la companii mari, colaborează cu Banca Transilvania, beneficiind de soluții de finanțare și digitalizare, expertiză specializată și programe de educație antreprenorială. De asemenea, susține evenimente și inițiative de profil, cum este Best Managed Companies Romania.

Printre proiectele băncii cu cel mai mare impact în rândul antreprenorilor se numără BT Go, cea mai utilizată aplicație de banking pentru companii, și Stup, centru de interacțiune a antreprenorilor din România, aflat în București, unde zilnic este lansat câte un business.

Toate acestea contribuie la formarea unui ecosistem antreprenorial competitiv, mai rezilient și mai pregătit pentru creștere.

Fonduri UE 2026: Granturi de câte 50.000 EUR pentru PFA, SRL și alte ferme mici. Ghidul DR-14 propus de AFIR

Un ETF pentru România: Grupul Banca Transilvania intră pe piața ETF‑urilor prin lansarea fondului BT Index România ETF BET‑TR

Ministerul Economiei anunță în 2026 deblocarea fondurilor de câte 200.000 lei din programul Femeia Antreprenor 2024. Atenție la datoriile către ANAF

Se fac înscrieri: Finanțări NATO de 100.000 EUR pentru startup-uri de AI și machine learning, prin acceleratorul DIANA

Fondul de Garantare a semnat protocoale cu 16 brokeri de credite pentru a sprijini antreprenorii în accesarea garanțiilor de stat din 4 programe FNGCIMM

Platforma InRento intră în România: finanțări de până la 5 milioane EUR pentru dezvoltatori imobiliari

Finanțări 2026: Max. 100.000 EUR/proiect pentru ONG-uri, de la ONJN. Campanii YouTube, TikTok, Instagram și media pentru prevenirea dependenței de jocuri de noroc. Descarcă Ghidul oficial

Finanțări 2026 pentru firme românești: S-a modificat programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech, de 288 milioane lei, înainte de lansare