Înscrieri: Se caută organizatori locali pentru ediția din toamnă a hackathon-ului EUDIS, de soluții de apărare

Organizațiile din România și celelalte state membre UE, precum și cele din Norvegia sunt invitate de Comisia Europeană să se înscrie pentru a fi selectate ca organizator local al EUDIS Defence Hackathon, ediția de toamnă a competiției de soluții tehnologice pentru sectorul apărării.

Până pe 31 mai 2026, ora 23:59 CET (1 iunie 2026, ora 00:59, ora României), organizațiile sunt încurajate să se înscrie AICI, pe site-ul oficial EUDIS Defence Hackathon 2026, să devină parte a inițiativei europene care stimulează dezvoltarea de noi soluții de apărare, atragerea de talente și competitivitatea industrială.

Schema Europeană de Inovare în Apărare (European Defence Innovation Scheme – EUDIS), în cadrul Fondului European de Apărare (European Defence Fund – EDF), se pregătește pentru a 5-a ediție a EUDIS Defence Hackathon, care va avea loc simultan în 8 locații diferite din Europa, în perioada 15-17 octombrie 2026.

După ce a reunit peste 1.800 de participanți și a generat peste 500 de soluții inovatoare pentru a aborda provocările cheie ale apărării, hackathon-ul revine pentru ediția de toamnă.

În cele patru ediții anterioare, inițiativa a organizat 30 hackathon-uri în statele membre ale UE și Norvegia, construind o comunitate în creștere de peste 2.300 persoane în toată Europa, inclusiv startup-uri, ingineri, profesioniști din industrie și experți în apărare care participă ca mentori, membri ai juriului și hackeri pe tot parcursul programului.

Tema ediției a V-a, legată de sistemele de apărare autonome

Tema ediției din toamnă este „Autonomy on the battlefield”, reflectând nevoia tot mai mare de sisteme capabile să funcționeze în medii complexe și contestate, cu intervenție umană limitată.

Participanții vor aborda două provocări principale:

Navigație în medii interzise GNSS ;

; Coordonarea roiului.

În plus, o a treia provocare va fi definită de fiecare organizator Local, permițând hackaton-urilor să reflecte priorități naționale sau regionale specifice.

De ce să devii Organizator Local? Rolul de Organizator Local oferă instituțiilor posibilitatea de a juca „un rol cheie în organizarea hackathon-urilor și în contribuția la ecosistemul european de inovație în apărare”, promite Comisia Europeană.

Găzduirea unui hackathon permite organizațiilor:

„Să-și consolideze vizibilitatea lor atât la nivel național, cât și european în domeniul inovației în apărare;

Să conecteze ecosistemele regionale de inovație cu nevoile operaționale de apărare;

Să reunească startup-uri, ingineri, cercetători și experți în apărare pentru a colabora la provocări reale;

Să contribuie la conectarea capabilităților deep-tech civile cu aplicațiile de apărare;

Să susțină dezvoltarea de soluții cu potențial real de implementare și dublă utilizare (dual-use);

Să ofere echipelor câștigătoare acces la Programul de Mentorat EUDIS pentru a-și dezvolta în continuare soluțiile;

Să primească un sprijin financiar de 60.000 EUR din partea Comisiei Europene pentru organizarea evenimentului;

Prin organizarea unui hackathon, instituțiile contribuie direct la modelarea viitorului peisaj al inovației în domeniul apărării din Europa” - Comisia Europeană.

Sesiune de informare online

În următoarele săptămâni, va avea loc o sesiune de informare online pentru organizațiile care vor să aplice pentru locurile de organizatori locali. Detaliile vor fi publicate pe site-ul EUDIS. Sesiunea va oferi îndrumări cu privire la procesul de aplicare și va oferi recomandări practice pentru a sprijini pregătirea propunerilor.

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul oficial EUDIS sau contactați: contact@eudis-hackathon.eu.