Sistemul RO e-Factura a fost extins la persoanele fizice care desfășoară activități economice cu continuitate, în baza CNP. Fotografii, influencerii și alți prestatori riscă amenzi de la ANAF (consultanți)

De la 1 ianuarie 2026, sistemul electronic de facturare RO e-Factura a fost extins și asupra persoanelor fizice care desfășoară activități economice cu caracter de continuitate, în baza codului numeric personal, avertizează, miercuri, doi consultanți fiscali, într-o analiză transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Astfel, operatorii foto/video, influencerii și alți prestatori de servicii diverse riscă să fie sancționați de ANAF, dacă încalcă obligațiile de facturare electronică, potrivit analizei consultanților Alexandru Stancu și Radu Todiraș, de la Deloitte România.

Sistemul RO e-Factura a fost introdus de Ministerul Finanțelor și ANAF prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV).

Redăm integral materialul de opinie scris de Alexandru Stancu, Director, și Radu Todiraș, Senior Manager, Taxe Indirecte, Deloitte România:

RO e-Factura pentru persoane fizice – cum funcționează și care sunt implicațiile asupra partenerilor de afaceri

„Sistemul RO e-Factura a fost extins, de la începutul acestui an, și asupra persoanelor fizice care desfășoară activități economice cu caracter de continuitate, în baza CNP (cum ar fi operatorii foto/video, influencerii, prestatori de servicii diverse). Astfel, contribuabilii din această categorie trebuie să se înregistreze în registrul RO e-Factura și să transmită toate facturile aferente activităților prestate către beneficiari prin intermediul sistemului. Important este faptul că, în caz de neconformare, consecințele nu sunt suportate doar de contribuabilii în cauză, ci și de partenerii lor de afaceri.

Prevederea care obligă persoanele fizice implicate în activități economice să utilizeze sistemul RO e-Factura este cuprinsă în „Ordonanța trenuleț” (OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Codului fiscal), adoptată de guvern la finalul anului trecut, și a intrat în vigoare la data de 15 ianuarie 2026. Ulterior, a fost publicat și ordinul de aprobare a procedurii de înregistrare (Ordinul 59/2026), care prevede că toți contribuabilii din categoria menționată care se identifică fiscal prin CNP trebuie să se înregistreze în registrul RO e-Factura, înainte de a începe desfășurarea activităților economice, prin depunerea formularului 082.

În termen de trei zile de la depunerea formularului, autoritățile fiscale vor efectua înregistrarea contribuabilului în sistem, iar ulterior acesta trebuie să transmită facturile aferente către beneficiari (persoane juridice impozabile sau persoane neimpozabile – B2B sau B2C), prin intermediul RO e-Factura.

Sancțiuni pentru neconformare

În cazul în care contribuabilul din categoria vizată nu se înregistrează și nu transmite facturile în format electronic prin sistemul RO e-Factura, este pasibil de sancțiuni, fie de 15% din valoarea totală a facturilor (în cazul tranzacțiilor B2B), fie cu amendă cuprinsă între 1.000 și 2.500 de lei (în cazul tranzacțiilor B2C).

De asemenea, vor fi afectate companiile care colaborează cu astfel de furnizori/prestatori și acceptă facturi transmise prin alte metode, dat fiind că acestea sunt obligate să le solicite colaboratorilor lor să transmită facturile prin intermediul RO e-Factura. Societățile care înregistrează în contabilitate cheltuieli în baza altor facturi decât cele primite prin sistemul RO e-Factura (cum ar fi cele clasice, în format pdf) ar putea fi sancționate cu amenzi reprezentând 15% din valoarea respectivelor facturi.

Așadar, aceste prevederi noi în materie de facturare electronică ar putea să conducă la implicații importante atât pentru furnizorii care se identifică fiscal prin CNP, cât și pentru companiile care colaborează cu aceștia. În aceste condiții, beneficiarii facturilor care sunt persoane juridice impozabile trebuie să își revizuiască listele de furnizori și, dacă este cazul, să îi notifice pe aceștia cu privire la noile obligații referitoare la facturarea electronică.

Modificări pentru persoanele juridice

Dincolo de noutățile introduse în cazul facturilor emise de persoanele fizice, OUG 89/2025 aduce o serie de modificări și pentru peroanele juridice, în legătură cu facturarea electronică. Astfel, de la 1 ianuarie 2026, prin sistemul RO e-Factura trebuie transmise și facturile emise de persoanele juridice impozabile stabilite în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în țară către persoane juridice impozabile care nu au un sediu fix în România, dar sunt înregistrate aici în scopuri de TVA. Anterior, facturile aferente unor astfel de tranzacții erau exceptate de la regulă. În schimb, rămân exceptate bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, dar și facturile emise pentru livrările intracomunitare de bunuri, pentru care beneficiarul comunică un cod de înregistrare în scopuri de TVA din alt stat membru.

În plus, termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura s-a modificat și este de cinci zile lucrătoare (față de cinci zile calendaristice, anterior) de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la data limită prevăzută pentru emiterea facturii, conform legislației în vigoare.

În concluzie, anul 2026 a început cu o serie de schimbări importante în legătură cu utilizarea sistemului RO e-Factura, de care contribuabilii trebuie să țină cont, astfel încât să evite sancțiunile de neconformare, care îi pot afecta atât pe ei, cât și pe partenerii de afaceri”.