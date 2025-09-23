Revolut a depășit 65 milioane clienți la nivel global și anunță o investiție de peste 11,5 miliarde EUR în următorii 5 ani

Banca digitală Revolut, prezentă și în România, a anunțat, marți, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a depășit pragul de 65 milioane clienți la nivel global și că va investi 11,5 miliarde EUR în următorii 5 ani pentru susținerea planurilor de creștere.

Anunțurile fost făcute la inaugurarea noului sediu central din Londra, în Canary Wharf.

Revolut vrea să atingă pragul de 100 milioane de clienți la nivel global până la jumătatea anului 2027 și țintește extinderea în mai mult de 30 piețe noi, până în anul 2030.

De aceea, compania intenționează să investească peste 11,5 miliarde EUR în următorii cinci ani, ceea ce va conduce la crearea a peste 10.000 de locuri de muncă, la nivel global.

Planurile de creștere includ investițiile în regiunile cu o creștere susținută, de circa 3,4 miliarde EUR în piața britanică, 1 miliard EUR în piețe din vestul Europei și în principal pentru viitorul hub din Franța, 500 de milioane de dolari în investițiile din Statele Unite (SUA).

Investițiile vor contribui la creșterea constantă și a altor regiuni din Europa sau la lansarea operațiunilor în piețe noi din America Latină, APAC, Orientul Mijlociu, explică firma.

„Încă de la fondarea companiei, misiunea noastră a fost aceea de a simplifica pentru clienți interacțiunile lor cu banii și viziunea noastră de a deveni prima bancă globală cu adevărat este o expresie a acestei misiuni. De la primele zile ale companiei, aici, în Regatul Unit, am crescut pentru a fi la dispoziția a peste 65 de milioane de clienți la nivel global și evenimentul de azi, deschiderea noului sediu global al Revolut, este doar un nou start spre viitor. Acest sediu nou ne va impulsiona să creștem și mai mult, spre următoarea bornă importantă - 100 de milioane de clienți”, a declarat Nikolai Storonsky, CEO & Co-fondator Revolut.

La inaugurarea sediului, Vlad Yatsenko, directorul tehnologic și co-fondator Revolut, alături de Tara Massoudi, director general pentru Produse Premium, au prezentat detalii despre planurile legate de produsele companiei, inclusiv despre adopția inteligenței artificiale și serviciile de private banking.

De asemenea, Revolut Business a ajuns la venituri anuale de 1 miliard de dolari, iar platforma procesează peste 4 milioane de plăți pe lună pentru comercianții deserviți.

Aplicația financiară Revolut a fost fondată în anul 2015, la Londra, de Nikolai Storonsky, un antreprenor de origine rusă, și Vlad Yatsenko, un programator originar din Ucraina.

Revolut funcționează în Uniunea Europeană pe baza unei licențe bancare emise în Lituania pentru banca Revolut Bank UAB. La finalul anului 2024, s-a deschis sucursala din România a Revolut Bank UAB. Astfel, clienții din România au migrat la entitatea românească, primind IBAN românesc propriu Revolut.

Banca digitală spunea recent că are cel puțin 4,5 milioane de clienți în România.