Revolut cumpără un startup german de inteligență artificială pentru călătorii

Compania de tehnologie financiară Revolut cumpără un startup fondat în Germania, care dezvoltă agenți cu inteligență artificială pentru rezervarea de călătorii.

Suma pentru care startup-ul Swifty este cumpărat de Revolut nu a fost făcută publică, dar în urma achiziției, tehnologia AI și echipa startup-ului sunt preluate de către banca digitală, unde angajații și co-fondatorii vor lucra la îmbunătățirea produselor de loialitate și de lifestyle, conform unui comunicat.

Tehnologia dezvoltată de Swifty va completa construirea asistentului financiar cu inteligență artificială Revolut, în componenta legată de lifestyle.

„Această achiziție ne consolidează poziția la intersecția dintre finanțe, AI și lifestyle. Prin această mișcare, câștigăm atât talent, cât și expertiză în soluții de călătorie bazate pe inteligență artificială, ceea ce ne va ajuta să oferim clienților noștri experiențe și mai personalizate și mai fluide”, a declarat Christopher Guttridge, Head of Loyalty la Revolut.

„Suntem încântați să aducem puterea Swifty la zeci de milioane de utilizatori Revolut. Unirea forțelor cu unul dintre cele mai importante fintech-uri din lume este o oportunitate unică în viață de a ne extinde viziunea la nivel global și de a îmbunătăți stilul de viață a peste 65 de milioane de clienți. Împreună, vom construi un asistent (n.r. concierge) AI care nu numai că simplifică călătoriile, dar anticipează nevoile de zi cu zi în toate aspectele vieții”, au comentat fondatorii Swifty, Stanislav Bondarenko și Tomasz Przedmojski.

Startup-ul Swifty a fost lansat în anul 2023, la Berlin, de către Stanislav Bondarenko și Tomasz Przedmojski, după ce a fost incubat la Lufthansa Innovation Hub (LIH). Soluția Swifty este bazată pe agenți cu inteligență artificială care gestionează în mod autonom etapele esențiale ale planificării de călătorii, de la căutare și rezervare la plată și facturare, într-o interfață tip chat.

Bondarenko este specializat în Informatică de Afaceri, la Școala Superioară de Economie din Moscova, Rusia, iar Przedmojski are un MBA în Berlin și un master în informatică la Universitatea Tehnică din Berlin, conform profilurilor de LinkedIn.