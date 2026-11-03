Reprezentantul IMM România: „Blănurile sunt scumpe! Patronii noștri nu-și permit aceste lucruri”

Președintele confederației patronale IMM România, Florin Jianu, fost senator PSD, a criticat intenția Guvernului Niculescu-PSD de a crește salariile demnitarilor, în contextul în care o serie de lideri social-democrați și partenerele lor au fost filmați la un eveniment privat purtând articole vestimentare și accesorii despre care presa a scris că erau de lux.

„Iertați-mă, dar blănurile sunt scumpe!”, a spus Jianu, întrebat de jurnaliști despre intenția guvernului de a crește salariile demnitarilor.

Chestionat de StartupCafe, președintele IMM România a susținut că patronii români de microîntreprinderi și firme mici nu-și permit să cumpere blănuri de lux pentru soțiile lor.