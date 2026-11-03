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Reprezentantul IMM România: „Blănurile sunt scumpe! Patronii noștri nu-și permit aceste lucruri”

Haine din blană
Haine din blană Sursă: © Mythja | Dreamstime.com
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Președintele confederației patronale IMM România, Florin Jianu, fost senator PSD, a criticat intenția Guvernului Niculescu-PSD de a crește salariile demnitarilor, în contextul în care o serie de lideri social-democrați și partenerele lor au fost filmați la un eveniment privat purtând articole vestimentare și accesorii despre care presa a scris că erau de lux. 

„Iertați-mă, dar blănurile sunt scumpe!”, a spus Jianu, întrebat de jurnaliști despre intenția guvernului de a crește salariile demnitarilor. 

Chestionat de StartupCafe, președintele IMM România a susținut că patronii români de microîntreprinderi și firme mici nu-și permit să cumpere blănuri de lux pentru soțiile lor. 

Patronii noștri nu-și permit aceste lucruri. La 1.900 de lei pe lună, cât câștigă un patron de firmă mică, adică mai puțin decât salariul minim pe economie, nu te mai gândești să-ți cumperi blănuri de tipul ăsta. Te gândești să te angajezi șofer la o primărie, să te angajezi ceva pe acolo, pe la o primărie, să câștigi de 5 ori mai mult decât ai câștiga în antreprenoriat”, a comentat Florin Jianu, într-o conferință de presă. 

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