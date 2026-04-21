Reprezentanții patronilor IMM România: „Criza politică n-o să ne plătească salariații sau furnizorii”. „Noi nu avem nevoie de o criză mondială pentru a ne băga singuri în criză”

Reprezentanții IMM România, principala federație patronală a firmelor mici și mijlocii din țară, au făcut, marți, un apel la partidele pro-europene să încheie criza politică și să se concentreze pe relansarea economică și pe măsuri pentru sprijinul IMM-urilor.

„Noi ne facem treaba în continuare. Criza politică n-o să ne plătească salariații sau furnizorii, cel mult ne poate bloca încasările sau să ne desfășurăm activitatea mai greu”, a spus, într-o conferință, secretarul general al IMM România, Sterică Fudulea, care este și președintele Consiliului Economic și Social (CES).

Președintele IMM România, Florin Jianu, a făcut apel la responsabilitate politică și a criticat, cu ironie, faptul că politicienii români au creat o criză internă în mod artificial, într-un context internațional care era oricum complicat.

„Noi nu avem nevoie de o criză mondială pentru a ne băga singuri în criză. În momente în care la nivel global nu a existat o criză - sigur că a venit acest război din Orientul Mijlociu și cu creșterea prețurilor la combustibil - dar înainte nu a existat o criză la nivel global. Cu toate astea, România este campioană la rata inflației. În țările nordice este o inflație de 1,5%, 1,3%, media europeană fiind în acest moment de 2,3%, în scădere față de anul trecut, iar noi ajungem la 10%. Asta înseamnă un efect direct asupra puterii de cumpărare, a competitivității scăzute a companiilor românești”, a comentat Jianu.

Pentru o scurtă perioadă, Florin Jianu a fost senator PSD și vicepreședinte al partidului, dar a demisionat din Parlament și a ieșit din politică, anul trecut.

„Mi-a plăcut atât de tare politica, încât am plecat după 6 luni”, a comentat ironic Jianu.

Mai departe, el mizează pe consultările cu partidele, inițiate de președintele Nicușor Dan, pentru rezolvarea crizei politice.

„Cred că după 20 de ani de reprezentare a mediului de afaceri, care pun în balanță încercarea mea de politică, nereușită de altfel, cred că pot face un apel către toate forțele politice și mai ales către președintele României, el trebuie să-i pună la masă pe toți și să găsească soluțiile necesare până când nu va fi prea târziu, să se rupă punțile și să nu mai fie dialog între ei și să nu mai aibă președintele pe cine să așeze la masă. Mi se pare că acest dialog în care fiecare găsește vinovați în partea cealaltă ar trebui să înceteze și să ne concentrăm pe ceea ce ne unește pe toți și pe ceea ce trebuie să facem în economie: o relansare economică și focus pe întreprinderile mici și mijlocii”, a mai comentat reprezentantul patronilor IMM.

Reamintim că, luni, PSD, principalul partid din Parlament, a decis să-i retragă sprijinul politic premierului liberal Ilie Bolojan.

Florin Jianu s-a declarat „deranjat” de evenimentul în care foștii săi colegi de la PSD au anunțat retragerea sprijinului poltic pentru Bolojan.

„M-a deranjat cumva evenimentul de aseară, că părea un fel de celebrare, cu lumini, cu multe discursuri, cu ecrane mari și costuri aferente, în condițiile în care situația economică și socială este cu totul alta în acest moment”- a spus Jianu.