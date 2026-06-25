Actualizarea CAEN Rev. 3: Termen pentru firme în 2026

Firmele, PFA și alți profesioniști înregistrați la Registrul Comerțului înainte de 1 ianuarie 2025 trebuie să-și actualizeze codurile CAEN de la Rev. 2 la Rev. 3 până la 25 septembrie 2026.

Oficial, procesul de actualizare a codurilor de clasificare a activităților din economia națională, de la CAEN Rev. 2 la CAEN Rev. 3, a început de la 1 ianuarie 2025.

Termenul pentru actualizarea codurilor CAEN a fost stabilit prin HG nr. 284/2025 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN.

„Actualizarea codurilor CAEN se realizează treptat, în acest scop fiind stabilită o perioadă de implementare de 18 luni, care curge de la data intrării în vigoare a unei versiuni CAEN actualizate”, prevede Hotărârea de guvern.

Întrucât HG. 284/2025 s-a publicat în Monitorul Oficial pe 25 martie 2025, termenul pentru actualizarea la CAEN Rev. 3 este 25 septembrie 2026.

Potrivit acestei HG, în perioada de implementare, utilizarea codurilor CAEN în alte scopuri decât cel statistic, este valabilă atât în versiunea CAEN actualizată, cât și în versiunea CAEN precedentă.

De la 1 ianuarie 2025, profesioniștii completează Cererea de înregistrare în registrul comerțului (original), în care precizează obiectul principal de activitate conform CAEN Rev. 3.

Cererea de înregistrare în registrul comerțului se depune prin intermediul portalului de servicii on-line, la ghișeu sau prin transmitere prin intermediul serviciilor de poştă/curierat și se soluționează de către registratorul de registrul comerțului.

În toate cazurile care implică actualizarea obiectului de activitate, oficiul registrului comerțului emite, cu titlu gratuit, un nou certificat de înregistrare, precum şi informații punctuale la zi din registrul comerțului.

În cadrul actualizării obiectului de activitate conform CAEN Rev.3, persoanele fizice autorizate (PFA) vor putea înregistra un număr maxim de 5 clase de activități conform codului CAEN, iar întreprinderile individuale vor putea înregistra un număr maxim de 10 clase de activități conform codului CAEN.

Pe pagina oficială (https://insse.ro/cms/ro/caen), Institutul Național de Statistică a publicat, pentru a fi consultate în vederea încadrării corecte a activității economice, structura completă a CAEN Rev.3, precum și tabelul de corespondență CAEN Rev.2 - CAEN Rev.3.

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