Raport: România nu îndeplinește momentan criteriile pentru aderarea la zona euro

România nu îndeplineşte, în prezent, criteriile pentru aderarea la zona euro, potrivit Raportului de convergenţă pentru 2026 publicat de Comisia Europeană, miercuri.

În aceeaşi situaţie se află alte patru state membre din afara zonei euro (Cehia, Ungaria, Polonia şi Suedia) care s-au angajat din punct de vedere juridic să adopte moneda euro, conform News.ro.

„Niciunul dintre aceste state membre nu îndeplineşte în prezent toate criteriile pentru aderarea la zona euro”, scrie în Raportul de convergenţă pentru 2026 al CE.

La peste 27 de ani de la introducerea monedei unice, euro a devenit un simbol puternic al identităţii Europei, fiind moneda a 21 de state membre utilizată de peste 350 de milioane de persoane în fiecare zi.

Aderarea la zona euro este guvernată de un set de norme şi criterii transparente, care asigură un tratament egal pentru ţările aflate pe calea aderării la zona euro şi care stau la baza unei aderări reuşite la zona euro, conform unui comunicat al CE.

Statele membre angajate să adopte moneda euro

Raportul se bazează pe criteriile de convergenţă, denumite uneori „criteriile de la Maastricht”, prevăzute la articolul 140 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Printre acestea se numără stabilitatea preţurilor, finanţe publice solide, stabilitatea cursului de schimb şi stabilitatea ratei dobânzii pe termen lung. Raportul examinează, de asemenea, compatibilitatea legislaţiei naţionale a statelor membre cu tratatul şi cu Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (BCE).

Cele cinci state membre vizate de raport prezintă diferite grade de convergenţă nominală. Astfel, Cehia şi Suedia îndeplinesc criteriul de stabilitate a preţurilor, dar şi criteriul privind finanţele publice sau cel al ratei dobânzii pe termen lung.

Niciunul dintre cele cinci state membre nu este membru al mecanismului cursului de schimb (MCS II), fiind necesari cel puţin doi ani de participare la mecanism fără tensiuni grave înainte de aderarea la zona euro, se menţionează în raport.

„Prin urmare, niciunul dintre aceste state membre nu îndeplineşte în prezent toate criteriile pentru aderarea la zona euro”, arată CE.

Evaluarea Comisiei este completată de Raportul de convergenţă al BCE, care a fost, de asemenea, publicat miercuri.

CE menţionează că legislaţia naţională în domeniul monetar nu este pe deplin compatibilă cu normele uniunii economice şi monetare în cele cinci state membre ale UE din afara zonei euro examinate. Comisia a analizat, de asemenea, factorii suplimentari menţionaţi în tratat care ar trebui luaţi în considerare la evaluarea sustenabilităţii convergenţei.

„Statele membre din afara zonei euro sunt, în general, bine integrate din punct de vedere economic şi financiar în UE. Cu toate acestea, unele dintre ele prezintă vulnerabilităţi macroeconomice şi/sau se confruntă cu provocări legate de mediul lor de afaceri şi de cadrul lor instituţional, care trebuie abordate pentru a sprijini sustenabilitatea procesului de convergenţă”, se arată în document.

Potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru, majoritatea cetăţenilor (57 %) din statele membre ale UE care nu au adoptat încă moneda euro consideră că moneda comună a avut un impact pozitiv asupra ţărilor care o utilizează deja, iar introducerea monedei euro ar avea consecinţe pozitive pentru propria ţară (51 %) şi pentru ei personal (52 %).

Legat de atitudinea faţă de introducerea monedei euro, 52 % dintre respondenţi sunt în favoarea introducerii monedei euro de către ţara lor. Sprijinul este deosebit de pronunţat în Ungaria (80 %) şi România (65 %), urmate de Suedia (51 %), Polonia (43 %) şi Cehia (42 %). Favorabilitatea creşte deosebit de puternic în Ungaria, cu 5 puncte în plus faţă de anul trecut.

Eurobarometrul Flash 583 a fost realizat între 17 aprilie şi 4 mai 2026 în cele cinci state membre angajate din punct de vedere juridic să adopte moneda euro: Cehia, Ungaria, Polonia, România şi Suedia.

Raportul de convergenţă elaborat de Comisia Europeană stă la baza unei posibile propuneri a Comisiei de decizie a Consiliului UE privind adoptarea monedei euro de către un stat membru. Raportul este publicat în paralel cu raportul de convergenţă al BCE.

Rapoartele de convergenţă sunt emise o dată la doi ani sau ca răspuns la o cerere specifică a unui stat membru de a evalua gradul său de pregătire pentru aderarea la zona euro. Toate statele membre, cu excepţia Danemarcei, s-au angajat din punct de vedere juridic să adere la zona euro, se arată în comunicat.