Rambursare TVA 2026. ANAF propune acum alte modificări

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune noi clarificări privind procedura de soluționare a deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, după ce a modificat recent regulile prin Ordinul nr. 1123/2026, publicat în Monitorul Oficial.

Codul de procedură fiscală permite ANAF să stabilească, prin ordin, și alte situații în care contribuabilii pot prezenta un risc de rambursare necuvenită a TVA, pe lângă cele prevăzute deja de lege. În baza acestor prevederi, ANAF a aprobat, prin Ordinul nr. 1123/2026, o serie de situații și procedura prin care sunt analizate și soluționare deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare depuse de persoanele impozabile aflate în aceste situații.

Ordinul nr. 1123/2026 a modificat și completat Ordinul ANAF nr. 352/2022 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare.

Potrivit noii proceduri de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, persoanele impozabile care prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA întrucât se află într-una dintre situațiile prevăzute în anexa nr. 6 la ordin sunt înscrise în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA, iar solicitarea de rambursare se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate.

Pentru clarificarea sintagmei „se află într-una dintre situațiile prevăzute în anexa nr.6”, în sensul în care este suficientă identificarea cel puțin a unei situații de risc în care se găsește contribuabilul pentru ca decontul să fie transmis organelor de inspecție fiscală pentru efectuarea inspecției anticipate, nefiind necesară verificarea tuturor situațiilor prevăzute în anexă, ANAF propune modificarea prevederilor procedurale.

De asemenea, pentru clarificarea unor aspecte procedurale apărute în practica organelor fiscale implicate în analiza situaţiilor din care rezultă că persoanele impozabile prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA și pentru a asigura aplicarea unitară a prevederilor procedurale, de către organele fiscale, este necesară clarificarea unor situații dintre cele prevăzute în anexa nr. 6 la ordin.

O astfel de clarificare va avea ca efect simplificarea procedurii de soluționare și reducerea termenelor de analiză a solicitărilor de rambursare de către compartimentele cu atribuții de administrare fiscală, conform referatului pentru aprobarea proiectului de ordin.

Accesează și descarcă noul proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 352/2022 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.

Lista situațiilor din care rezultă că firmele prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA

Iată cum arată noua listă, conform noului proiect de ordin ANAF:

1. Persoana impozabilă are administratori sau participanți semnificativi la capitalul social, care figurează în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA;

2. Persoana impozabilă are administratori sau participanți semnificativi la capitalul social, care dețin asemenea calități la alte persoane impozabile care figurează în Baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA;

3. Persoana impozabilă însăși, administratorii sau participanții semnificativi la capitalul social, au înscrise în cazierul fiscal informații privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul stabilită prin decizia organului fiscal competent sau atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvență pronunțată prin hotărâre judecătorească definitivă;

4. Persoanele cu atribuții de reprezentare sau de administrare a persoanei impozabile sau participanții semnificativi la capitalul social, au înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;

5. Persoana impozabilă a efectuat regularizări ale taxei pe valoarea adăugată deductibile sau colectate în perioada din care provine suma solicitată la rambursare, cu impact semnificativ asupra sumei solicitate la rambursare;

6. Se constată creșterea semnificativă a sumei solicitate la rambursare față de solicitările anterioare;

7. Se constată frecvența ridicată a corecțiilor de erori materiale în perioada din care provine suma solicitată la rambursare, cu impact semnificativ asupra sumei solicitate la rambursare, fără luarea în considerare a corecțiilor de erori materiale efectuate de organul fiscal, din oficiu;

8. Persoana impozabilă nu are depuse, la data depunerii decontului cu opțiune de rambursare, declarațiile fiscale D394, D390, D406 al căror termen de depunere a expirat;

9. Persoana impozabilă se află în procedurile de prevenire a insolvenței, potrivit legii;

10. Persoana impozabilă se află în insolvabilitate;

11. Persoana impozabilă a fost înființată cu mai puțin de 6 luni înaintea depunerii decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare supus soluționării;

12. Se constată că valoarea TVA înscrisă în facturile emise raportate în sistemul RO e-Factura și bonurile fiscale raportate în sistemul RO e-Case de marcat este semnificativ mai mare decât valoarea TVA colectată pentru operațiuni interne înscrisă în deconturile de TVA în perioada din care provine suma solicitată la rambursare, cu luarea în considerare a prevederilor legale referitoare la sistemul TVA la încasare;

13. Se constată că valoarea TVA deductibilă pentru achiziții de bunuri/servicii în interiorul țării inclusă în deconturile de TVA depuse de persoana impozabilă în perioada din care provine suma solicitată la rambursare este semnificativ mai mare decât valoarea TVA aferentă facturilor raportate în sistemul RO e-Factura de furnizorii acesteia, cu luarea în considerare a prevederilor legale referitoare la sistemul TVA la încasare;

14. Cel puțin unul dintre furnizorii care au emis facturile din care provine o proporție semnificativă a TVA deductibilă înscrisă în deconturile de TVA depuse de persoana impozabilă în perioada din care provine suma solicitată la rambursare se află în oricare dintre următoarele situații:

a) figurează în baza de date specială privind riscul de rambursare necuvenită;

b) figurează în baza de date specială privind persoanele impozabile pentru care a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă;

c) are înscrise, în cazierul fiscal, fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;

d) nu a depus declarațiile fiscale D300, D394, D390, D406 pentru care a intervenit obligația legală de depunere în perioada din care provine suma solicitată la rambursare și al căror termen de depunere a expirat la data analizei;

e) valoarea TVA înscrisă în facturile emise raportate în sistemul RO e-Factura și bonurile fiscale raportate în sistemul RO e-Case de marcat este semnificativ mai mare decât valoarea TVA colectată pentru operațiuni interne înscrisă în deconturile de TVA în perioada din care provine suma solicitată la rambursare, cu luarea în considerare a prevederilor legale referitoare la sistemul TVA la încasare;

f) se află în stare de insolvabilitate, insolvență/reorganizare, faliment sau în procedurile de prevenire a insolvenței;

g) înregistrează obligații fiscale restante reprezentând TVA;

h) figurează, la data analizei, în Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați sau în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare a fost anulată;

i) a fost înregistrat/reînregistrat în scopuri de TVA în ultimele 6 luni și utilizează altă perioadă fiscală decât luna calendaristică pentru declararea și plata TVA;

j) a fost înființat cu mai puțin de 6 luni înaintea depunerii DNOR care face obiectul analizei.

Prevederile se aplică începând cu deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare aferente lunii septembrie 2026, respectiv trimestrului III al anului 2026, cu termen legal de depunere până la data de 26 octombrie 2026, inclusiv.

Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a acestui ordin se soluționează potrivit procedurii în vigoare la data depunerii lor.