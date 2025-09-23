Rabla 2025: AFM a făcut plângere penală împotriva unei platforme online care promite înscrierea rapidă la finanțarea pentru mașini

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat, joi, că a depus o plângere penală la procurori, împotriva unei platforme private, care cere bani de la potențialii aplicanți, cu promisiunea că-i ajută să se înscrie mai rapid la programul Rabla 2025, prin care statul oferă finanțare pentru achiziționarea de mașini noi.

„Conducerea Administrației Fondului pentru Mediu a depus astăzi o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată, ce promite cetățenilor posibilitatea de înscriere rapidă și contra cost în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice” - a anunțat instituția, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

AFM acuză platforma respectivă că „induce în eroare persoanele interesate, sugerând că ar putea facilita înscrierea mai rapidă” în programul Rabla, „deși această procedură se realizează exclusiv prin aplicația oficială a Administrației Fondului pentru Mediu, gratuit și fără intermediari”.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice va începe în data de 30 septembrie 2025, ora 10:00, iar înscrierile se vor putea face „doar prin intermediul aplicației oficiale pusă la dispoziție de AFM, pe site-ul www.afm.ro”, a subliniază instituția.

„Este revoltător și profund nedrept ca persoane neautorizate să profite de încrederea și dorința sinceră a cetățenilor de a accesa programele noastre de mediu, promițându-le, în mod fals, că pot obține un loc asigurat sau o înscriere mai rapidă în schimbul unei sume de bani. Astfel de practici nu doar că induc în eroare oameni de bună-credință, dar subminează și eforturile noastre de a menține un sistem corect, gratuit și transparent pentru toți” – a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Publicul este încurajat să consulte exclusiv canalele oficiale ale instituției, respectiv site-ul www.afm.ro și pagina de Facebook pentru informații corecte și actualizate.