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Publicațiile și personalitățile îşi vor putea crea pagini de profil în Google

Publicațiile și personalitățile îşi vor putea crea pagini de profil în Google
Sursă: Foto: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro
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Google anunţă că va permite publicaţiilor de presă şi marilor creatori de conţinut să-şi rezerve şi să-şi personalizeze o pagină care să joace rolul unui profil de căutare, potrivit News.ro.

În aceste pagini poate apărea o scurtă descriere, cu profiluri către paginile de social media, precum profilurile de Instagram, YouTube şi TikTok, plus câteva creaţii (postări, articole etc.) şi link-uri, potrivit Google.

Publicaţiile şi creatorii de conţinut vor putea alege ce anume să apară în propriul profil, având posibilitatea de a scoate în evidenţă creaţiile pe care le consideră reprezentative.

Pagina de profil are rolul de a le confirma utilizatorilor că profilul respectiv aparţine publicaţiei sau creatorului respectiv şi că nu este vorba despre o uzurpare de identitate.

Asta pentru că, din această pagină de profil, oamenii pot da Follow publicaţiei sau creatorului respectiv pe Google, pentru a le urmări activitatea.

Nu oricine îşi va putea crea un profil în Google, ci organizaţiile şi persoanele din SUA care au cel puţin 100.000 de urmăritori pe YouTube, Instagram şi X respectiv 300.000 de urmăritori pe TikTok.

Contrar aparenţelor, Google nu încearcă să-şi creeze o reţea socială, după ce a eşuat cu Google+ şi alte experimente. Funcţia de urmărire este legată de Google Search şi Google News.

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