Fostul fotbalist român László Sepsi intră într-un business care transformă apa în criptomonede. Tokenii ar putea fi folosiți și la cumpărarea de apartamente

Fostul internațional român László Sepsi, care a jucat fotbal, de-a lungul carierei, la Benfica Lisabona, Racing Santander, CFR Cluj sau FC Nürnberg, intră într-un business care încearcă să lege trei piețe aparent fără legătură: apa îmbuteliată, criptomonedele și imobiliarele.

Proiectul se numește River Token și pornește de la o apă minerală carbogazoasă îmbuteliată la 0,5 litri. Fiecare sticlă are sub capac un cod unic, care poate fi introdus într-o aplicație mobilă. Pentru fiecare cod valid, cumpărătorul primește un punct virtual, care ulterior ar urma să poată fi convertit în tokenul $RIVR, construit pe tehnologia blockchain MultiversX.

Apa provine dintr-o sursă din județul Hunedoara, din zona Geoagiu, potrivit informațiilor obținute de StartupCafe.ro. Produsul este realizat printr-un parteneriat cu un producător român de apă îmbuteliată.

În prima etapă, apa va fi distribuită la bax, prin puncte proprii de distribuție, proiectul vizând cele mai mari aproximativ 30 de orașe din România, potrivit informațiilor furnizate StartupCafe.ro de reprezentanții River Token.

Cum ajunge o sticlă de apă să genereze un token

Mecanismul imaginat de fondatori este relativ simplu.

Cumpărătorul desface sticla, găsește sub capac un cod unic de 11 caractere și îl introduce în aplicația River Token. Codul este verificat, iar în contul utilizatorului apare un punct virtual.

În această fază, punctele nu sunt criptomonede și nu pot fi vândute sau transferate. Ele reprezintă dreptul utilizatorului de a primi ulterior tokeni $RIVR.

Tokenul ar urma să fie activat după ce proiectul ajunge la 10.000 de utilizatori unici activi, adică persoane care au introdus în aplicație cel puțin un cod valid de sub capac. Din acel moment, punctele virtuale vor putea fi convertite în tokeni reali pe blockchain-ul MultiversX.

Oferta totală anunțată este de 100 de milioane de tokeni $RIVR. Jumătate dintre ei, 50 de milioane, sunt rezervați consumatorilor, după regula o sticlă = un token. Alte 20 de milioane sunt destinate lichidității pe exchange-uri, 15 milioane echipei fondatoare, 10 milioane stakingului și 5 milioane parteneriatelor și promovării.

Aplicația River Token este deja disponibilă pe Android, iOS și Huawei AppGallery.

50 de bani din fiecare sticlă, puși deoparte pentru token

Modelul economic presupune ca, până la atingerea celor 10.000 de utilizatori activi, compania să direcționeze 0,50 lei pentru fiecare sticlă vândută către lichiditatea viitorului token.

După activarea și listarea $RIVR, River Token spune că va aloca trimestrial 25% din profitul net către susținerea lichidității tokenului.

Prețul stabilit în această etapă este de 3 lei pentru o sticlă de 0,5 litri, la care se adaugă garanția SGR de 0,50 lei. Un bax de apă devine astfel nu doar un produs de consum, ci și modalitatea prin care utilizatorul strânge punctele ce pot fi convertite ulterior în crypto.

Tokenii ar putea ajunge și în tranzacții imobiliare

Planurile fondatorilor nu se opresc la tranzacționarea $RIVR pe platforme crypto.

József Tóth, unul dintre fondatorii River Token, a explicat pentru StartupCafe.ro că proiectul este ca tokenii obținuți de cumpărătorii apei să poată fi convertiți în criptomonede și utilizați ulterior inclusiv în achiziții imobiliare.

Whitepaper-ul prevede extinderea ecosistemului prin parteneriate cu companii care să accepte $RIVR pentru bunuri și servicii reale.

Aici apare o legătură directă cu László Sepsi, care după retragerea din fotbal și-a construit o parte importantă a activității antreprenoriale în jurul dezvoltărilor rezidențiale.

Firmele imobiliare ale lui Sepsi: active de peste 5 milioane de euro

StartupCafe.ro a analizat datele financiare pentru 2025 ale trei firme active din zona construcțiilor și dezvoltărilor imobiliare controlate de László Sepsi.

Cumulat, acestea aveau la finalul anului trecut active de aproape 28 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 5,3 milioane de euro, la cursul din 24 septembrie 2026.

Veniturile totale cumulate s-au apropiat de 7,3 milioane de lei, respectiv aproximativ 1,38 milioane de euro, iar rezultatul net agregat a fost pozitiv, de aproape 887.000 de lei, aproximativ 168.000 de euro.

Cea mai activă dintre cele trei firme a realizat singură în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 6,2 milioane de lei, adică aproape 1,17 milioane de euro, și un profit net de aproximativ 1,36 milioane de lei, circa 257.000 de euro.

Aceste cifre oferă și contextul pentru ideea folosirii viitorului token în zona imobiliară: Sepsi nu intră în proiect doar cu notorietatea fostului fotbalist, ci și cu un business deja construit în dezvoltări rezidențiale.

De la Benfica și Racing Santander la dezvoltări imobiliare

László Sepsi s-a născut în 1987, la Luduș, și a jucat fundaș stânga.

A evoluat în România la Gloria Bistrița, Poli Timișoara, CFR Cluj, ASA Târgu Mureș și Universitatea Cluj, iar în străinătate a trecut pe la Benfica Lisabona, Racing Santander și FC Nürnberg. A bifat și apariții pentru echipa națională a României.

Investițiile sale în imobiliare au început însă încă din perioada în care era fotbalist activ. Într-un interviu acordat ZF, Sepsi povestea că a început să cumpere terenuri în jurul anului 2010 și că primul proiect rezidențial l-a pornit în 2012. Ulterior, a ajuns la peste 300 de apartamente dezvoltate în Târgu Mureș.

În 2025 vorbea public și despre un nou proiect imobiliar evaluat la aproximativ 2-2,5 milioane de euro.

River Token adaugă acum încă o componentă acestui traseu antreprenorial: un produs FMCG legat de o infrastructură blockchain.

Lansarea, întârziată de autorizarea apei

Proiectul a pornit mai târziu decât era prevăzut inițial.

Potrivit informațiilor obținute de StartupCafe.ro de la oamenii implicați în proiect, procesul de autorizare a apei a durat aproximativ nouă luni, ceea ce a întârziat intrarea efectivă pe piață.

River Token spune că apa provine dintr-un izvor autorizat și este procesată într-o unitate certificată potrivit normelor europene de siguranță alimentară.

În prezent, miza imediată nu este însă valoarea viitoare a $RIVR, ci dacă noul brand de apă va reuși să construiască suficientă distribuție și să atragă cei 10.000 de utilizatori activi necesari pentru activarea componentei crypto.

De acolo începe, de fapt, experimentul River Token: dacă un produs cumpărat zilnic poate construi o comunitate suficient de mare pentru ca punctele strânse de sub capacele unor sticle de apă să înceapă să circule în blockchain - și, eventual, să ajungă inclusiv în tranzacții pentru apartamente.