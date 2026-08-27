Înscrieri: Pasionații români de spațiu și științele Pământului pot participa la competiția internațională NASA Space Apps Challenge 2026

S-au deschis înscrierile pentru competiția NASA Space Apps Challenge 2026, cel mai amplu hackathon din lume, care se va desfășura între 14 și 15 noiembrie 2026, simultan în București, Cluj-Napoca și în alte câteva sute de orașe din întreaga lume, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Înscrierile pentru ediția din București sunt disponibile AICI, iar pentru ediția din Cluj-Napoca AICI, până pe 13 noiembrie 2026.

De la lansarea competiției, NASA Space Apps Challenge a reunit peste 487.000 participanți din 190 țări și teritorii, devenind cea mai mare inițiativă globală dedicată inovării colaborative. Hackathonul se adresează tuturor celor pasionați de științele Pământului și ale spațiului, indiferent de vârstă, experiență sau pregătire profesională.

Competiția susține colaborarea interdisciplinară, stimulează creativitatea și dezvoltă gândirea critică, încurajând interesul pentru explorarea Pământului și a spațiului. Evenimentul promovează utilizarea datelor deschise ale NASA și inspiră viitoarea generație de oameni de știință, ingineri, specialiști în tehnologie și designeri să creeze soluții inovatoare pentru provocările lumii actuale. Tema de acest an a competiției este „The Next Frontier!” (Următoarea Frontieră!).

Pe parcursul celor 48 de ore, participanții vor avea acces la date publice ale NASA și vor lucra în echipe de până la 6 persoane, pentru a dezvolta soluții inovatoare la provocări din domeniul explorării spațiului și al înțelegerii planetei. Provocările acestei ediții vor fi anunțate pe 17 septembrie. Printre provocările de anul trecut s-au numărat dezvoltarea unei aplicații care măsoară calitatea aerului, folosind date din satelit combinate cu măsurători de la sol, sau realizarea unor instrumente vizuale care redau publicului experiența vieții la bordul Stației Spațiale Internaționale.

„Inteligența artificială și tehnologiile spațiale evoluează într-un ritm pe care, în urmă cu doar câțiva ani, cu greu ni l-am fi imaginat. În acest context, nu mai este suficient să avem oameni foarte buni în domeniile lor, ci avem nevoie ca tineri cu minți strălucitoare, din discipline diferite, să se întâlnească, să pună întrebări împreună și să construiască soluții într-un timp scurt. Aceasta este forța NASA Space Apps Challenge: aduce la aceeași masă programatori, cercetători, ingineri, designeri, liceeni, studenți care poate nu s-ar fi întâlnit niciodată în alt context. În 48 de ore, ei transformă date și tehnologii de ultimă generație în prototipuri care răspund unor probleme reale ale Pământului și ale explorării spațiului. Cred că România are oameni cu idei și competențe care pot concura la cel mai înalt nivel internațional, iar această competiție este o oportunitate extraordinară de a-i pune în aceeași echipă și de a-i conecta la una dintre cele mai inovatoare comunități globale”, declară Diana Iosu, fondatoare DiFine PR, organizatorul ediției din București a NASA Space Apps Challenge 2026.

Competiția se adresează programatorilor, oamenilor de știință, inginerilor, designerilor, specialiștilor în storytelling, studenților, elevilor și tuturor celor pasionați de tehnologie și inovare. Diversitatea competențelor este unul dintre elementele definitorii ale hackathonului, echipele reunind participanți din domenii diferite pentru a crea soluții cu impact.

„În ultimii ani, industria spațială a trecut de la statutul de domeniu de nișă la unul dintre motoarele inovării tehnologice la nivel global. De la dezvoltarea constelațiilor de sateliți care schimbă modul în care comunicăm, până la progresele din domenii precum apărarea, observația Pământului, mobilitatea autonomă sau tehnologiile bazate pe drone, impactul economiei spațiale este din ce în ce mai vizibil în viața de zi cu zi. La ROTSA ne propunem să conectăm comunitatea de inovatori din România la aceste tendințe și să încurajăm dezvoltarea unor soluții care răspund provocărilor reale. Credem că accesul la tehnologie, colaborarea interdisciplinară și experiențele practice sunt esențiale pentru formarea următoarei generații de fondatori de startup-uri cu impact internațional”, declară Robert Szabo, Programs & Operations Lead ROTSA, organizator al ediției din Cluj-Napoca a NASA Space Apps Challenge 2026.

Persoanele cu vârsta sub 18 ani pot participa la competiție doar cu acordul unui părinte sau al tutorelui legal, care trebuie să îi însoțească pe durata evenimentului.

Ediția din București va avea loc la Universitatea Româno-Americană, iar ediția din Cluj-Napoca, la ClujHUB.

„Suntem onorați să găzduim ediția din acest an a NASA Space Apps Challenge România la că Universitatea Româno-Americană. Pentru noi, acest eveniment se integrează firesc în seria proiectelor internaționale pe care le dezvoltăm constant, care facilitează dialogul dintre mediul academic, industrie, antreprenoriat și societatea civilă și care încurajează schimbul de idei la nivel global. Credem că progresul apare atunci când reunim oameni din discipline și culturi diferite, iar acest hackathon oferă exact acest tip de experiență colaborativă. Mă bucur să văd că tot mai mulți tineri aleg să participe la această comunitate internațională și să își valorifice cunoștințele în proiecte care răspund unor provocări din domenii precum schimbările climatice, agricultura, mobilitatea, educația sau explorarea spațiului. Îi încurajez pe studenți, cercetători și pe toți pasionații de inovație să profite de această oportunitate”, declară prof. univ. dr. habil Costel Negricea, rector al Universității Româno-Americane, gazda evenimentului din București.

Participanții vor primi acces gratuit la cursul oferit de Google pe platforma Coursera.org - Google AI Professional Certificate, prin intermediul căruia își pot îmbunătăți abilitățile de utilizare a instrumentelor AI.

Mai multe informații despre ediția globală NASA Space Apps Challenge 2026 sunt disponibile AICI, iar noutăți despre organizarea edițiilor din România pot fi urmărite pe pagina de Facebook a evenimentului.

Pentru București și Cluj-Napoca vor fi alese două echipe câștigătoare care vor participa în competiția globală unde vor concura cu mii de echipe din întreaga lume.

Echipele desemnate câștigătoare la nivel global vor fi invitate la un centru sau la o facilitate NASA, unde vor participa la un eveniment special dedicat celebrării proiectelor premiate și vor avea ocazia să interacționeze cu reprezentanți ai agenției spațiale.

La ediția din 2025, s-au înscris 200 de persoane din România. Printre proiectele câștigătoare s-au regăsit un algoritm destinat companiilor, care evaluează impactul deciziilor de business asupra mediului, o platformă de învățare vizuală dedicată explorării fenomenelor din fizică și astrofizică, precum și o soluție bazată pe AI, capabilă să transforme datele despre calitatea aerului în informații aplicabile în timp real.

În România, cel mai mare hackathon din lume este organizat de ROTSA, DiFine PR și ClujHub. Prima ediție a NASA Space Apps Challenge în România a avut loc în 2016.