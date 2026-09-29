PNRR: Fondul de investiții EGV investește jumătate de milion EUR într-un startup AI românesc

Fondul de investiții Early Game Ventures anunță, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că investește 500.000 EUR în runda pre-seed a startup-ului românesc Kyndred, care construiește „companioni AI”.

Fondurile atrase în această rundă vor fi direcționate integral către accelerarea dezvoltării produsului (îmbunătățirea funcționalităților companionului Maya, dezvoltarea altor companioni), creșterea portofoliului de clienți și dezvoltarea echipei. Firma face și angajări, fiind în căutarea unui inginer AI și a unui inginer pentru dezvoltare de produs.

Fondat de doi antreprenori în serie, Alex Băraru şi Rareş Moşescu, care au la activ deja un business cu tranzacții (GMV) de peste 15 milioane EUR, startup-ul Kyndred privește interacțiunea cu inteligența artificială într-un mod complet diferit: unui utilizator îi este incomod să poarte conversații cu zeci de agenți AI sau roboți în toate aplicațiile cu care trebuie să lucreze, fie bancară, pentru plata utilităților, un magazin online preferat, o aplicație unde ascultă muzică etc. Drept urmare, utilizatorul trebuie să aibă la dispoziție un companion care să îl asiste zi de zi, să îi învețe obiceiurile și cu care să poată naviga în mediul AI tot mai aglomerat.

„Deși companionii creați de Kyndred pot fi numiți simplist interfețe AI, noi credem că aceștia vor fi mult mai mult decât atât: niște super-apps care ne vor face să uităm complet de noțiunea de interfață. Aceste super-apps nu vor construi o conversație, ci un mediu pentru utilizator, cu care acesta se va simți foarte familiar. Nu vor fi un chatbot. Nici un asistent pe care îl chemi și îl concediezi când a terminat ce aveai de făcut cu ajutorul lui. Ci o persoană anume, cu chip, voce și capacitatea de a reține ce ai spus săptămâna trecută, care va ști care e mâncarea ta preferată, care sunt hobby-urile tale, cum preferi să îți petreci timpul, când ai de plată rata la bancă, asigurarea la mașină și multe altele și te va asista în task-urile de zi cu zi. Am investit în Kyndred pentru că ei construiesc exact acest super-app și o fac abordând problema dintr-o perspectivă pe care aproape nimeni altcineva nu este dispus să o adopte: relaționarea în era AI”, explică Dan Călugăreanu, Partner, Early Game Ventures, alegerea de a investi în acest startup.

De ce Kyndred?

Fiecare epocă a informaticii are o interfață câștigătoare, iar la început, aceasta pare întotdeauna o aplicație făcută în joacă, mai degrabă decât un viitor înlocuitor a ceva destul de popular.

La vremea lui, MS-DOS a pierdut bătălia în fața sistemului Windows și a mouse-ului care făceau interacțiunea cu PC-ul mult mai facilă. Smartphone-urile au ajuns apoi să înlocuiască o întreagă generație de echipamente, deși la început nimeni nu credea că de pe un iPhone, spre exemplu, vei putea plăti facturi, vei asculta muzică, vei face fotografii, vei scrie emailuri sau vei avea apeluri video de afaceri. De fiecare dată, câștigătoare a fost soluția care a redus distanța dintre dorința de a obține ceva și obținerea propriu-zisă a acelui lucru, argumentează firma.

„Motivul pentru care credem că acești companioni AI sunt superiori asistenților AI nu ține de capacitatea lor tehnică. Asistenții se bazează pe tranzacții: îl deschizi, extragi informația de care ai nevoie și îl închizi. Companionii se bazează pe relații: revii la ei, și o faci fără a avea neapărat o sarcină concretă de îndeplinit. Această diferență, deși pare una de ordin sentimental, este de fapt esențială, întrucât succesul interfețelor nu depinde de puterea lor de calcul, ci de frecvența utilizării. Nevoia de a avea companie este motivul cu cea mai mare frecvență pentru care o ființă umană deschide o aplicație sau un dispozitiv. Iar frecvența, în cele din urmă, înseamnă distribuție, viralitate”, mai explică Dan Călugăreanu.

„Cele mai multe personaje AI de azi sunt, de fapt, text într-o fereastră de chat. Noi construim personaje cu chip, voce și memorie, care îți răspund în timp real și țin minte ce le-ai povestit. Companie, nu conversație. Ambiția noastră este ca personajul tău să te ajute să fii o versiune mai bună a ta: să te încurajeze să ieși din casă, să te vezi cu oamenii, să te organizezi. Meditații.ro am construit-o fără investitori; la Kyndred am găsit în EGV un partener care vede același viitor ca noi. Investiția merge în produs, în infrastructură și în primii oameni-cheie din echipă”, spune Alex Băraru, cofondator și CMO, Kyndred.

Ideea dezvoltării primului personaj AI al Kyndred a apărut în urma nevoii de a avea un profesor AI pentru Meditatii.ro, business-ul pe care cei doi l-au dezvoltat în ultimii ani. Cum acest asistent nu exista pe piață, cei doi fondatori l-au creat singuri în jumătate de an.

Înainte ca produsul să fie gata, încă de la primele animații, sute de utilizatori din comunitatea celor doi s-au arătat interesați să-l cumpere. Astfel, Kyndred a pornit la drum într-un mod inedit: a câștigat primii bani vânzând un AI într-o pre-campanie de lansare, în urma unor animații care s-au viralizat. Principalul companion AI dezvoltat de Kyndred, Maya, are acum, la 3 luni de la lansare, deja peste 150 clienți plătitori, spune firma.

„Un personaj AI nu este un model de limbaj cu o poză atașată. Ca să simți că e cineva acolo, animația, vocea și memoria trebuie să lucreze împreună, în timp real. Maya nu doar citește un text. Îți vorbește. Pe această fundație am construit Kyndred”, explică Rareș Moșescu, cofondator și CEO, Kyndred.

Early Game Ventures (EGV) II este un fond de capital de risc în valoare totală de 60 milioane EUR, inclusiv o sumă de 30 milioane EUR din partea Recovery Equity Fund, administrat de către European Investment Fund și finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR), prin care România a primit alocări de fonduri europene.