Programul PNRR de peste 400 milioane EUR pentru locomotivele CFR Călători intră pe ultima sută de metri: două contracte au fost încheiate, iar al treilea este în faza finală

Programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru modernizarea locomotivelor CFR Călători se apropie de final. Investițiile, estimate la peste 400 de milioane de euro, cuprind modernizarea a 55 de locomotive electrice pentru remorcarea trenurilor de călători și conversia a 20 de locomotive diesel-hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori. Contractele au fost atribuite către trei companii românești: RELOC Craiova, Softronic Craiova și SCRL Brașov.

Din cele trei contracte pentru modernizarea celor 55 de locomotive electrice, cele atribuite RELOC Craiova și Softronic Craiova au fost încheiate, în timp ce proiectul derulat de SCRL Brașov se află în etapa finală - conform informațiilor de pe site-ul companiei. Potrivit datelor publicate de CFR Călători către finalul anului trecut, în cazul proiectelor derulate de compania brașoveană, modernizările la 19 locomotive erau finalizate, iar alte 18 se aflau în diferite stadii de execuție.

Cum au fost împărțite contractele finanțate prin PNRR

Programul de modernizare a celor 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători a fost împărțit între trei companii. RELOC Craiova a primit contractul pentru modernizarea a 19 locomotive electrice din seria ELASMO, în baza unui contract în valoare de 91,1 milioane de euro.

Un al doilea contract a fost atribuit Softronic Craiova, pentru modernizarea a 19 locomotive electrice de 5.100 kW și instalarea sistemului european de semnalizare ETCS Nivel 2. Potrivit datelor publicate de CFR Călători, valoarea lucrărilor de modernizare este de 67,45 milioane de euro, la care se adaugă servicii de mentenanță în valoare de 33,23 milioane de euro.

„La sfârșitul acestei săptămâni închidem oficial programul, iar luni sunt programate probele finale de livrare/recepție la CFR Călători, pentru locomotivele 18 și 19”, a declarat pentru StartupCafe Cristian Prundeanu, reprezentantul Softronic Craiova.

Cel de-al treilea contract pentru locomotive electrice, care vizează 17 unități de 3.400 kW, este implementat de SCRL Brașov. Compania derulează, în paralel, și proiectul finanțat prin PNRR pentru conversia a 20 de locomotive diesel-hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori.

În total, proiectele atribuite celor trei companii românești vizează 75 de locomotive aflate în procese de modernizare sau conversie. Odată cu finalizarea loturilor de câte 19 locomotive modernizate de RELOC Craiova și Softronic Craiova, programul PNRR pentru locomotivele CFR Călători intră în etapa finală, urmând să fie încheiate și proiectele aflate în derulare la Brașov.

Contractul RELOC Craiova a fost închis după testele ultimei locomotive

În acest context, RELOC Craiova, companie din grupul GRAMPET, a anunțat finalizarea proiectului de modernizare a celor 19 locomotive electrice ELASMO, finanțat prin PNRR și evaluat la 91,1 milioane de euro. Ultima locomotivă din lot, ELASMO 019, a efectuat testul final de performanță pe ruta București-Constanța și retur, marcând închiderea contractului.

Proba de performanță pentru locomotiva ELASMO 019 a avut loc luni, 15 iunie, după ce vehiculul a fost prezentat oficial la Craiova, în cadrul unui eveniment la care au participat reprezentanți ai autorităților locale și ai CFR Călători.

În timpul testului, locomotiva a tractat 16 vagoane de călători. După modernizare, aceasta are o putere instalată de 6.000 kW și poate circula cu viteze de până la 160 km/h.

Gruia Stoica, președintele GRAMPET Group, a declarat:

„Am dus la bun sfârșit un nou proiect care confirmă capacitatea industriei feroviare românești de a livra calitate și siguranță pentru pasageri. RELOC Craiova este o fabrică cu o istorie solidă în domeniul construcției și modernizării de locomotive, iar faptul că astăzi livrează proiecte complexe, la standarde europene, arată continuitatea unei tradiții industriale care încă scrie istorie în România”.

Un program PNRR care se apropie de final

Modernizarea locomotivelor reprezintă una dintre cele mai importante componente ale investițiilor finanțate prin PNRR în materialul rulant al CFR Călători. Prin contractele atribuite RELOC Craiova, Softronic Craiova și SCRL Brașov, un total de 75 de locomotive sunt modernizate sau convertite, programul intrând în ultima etapă de implementare.

Astfel, unul dintre cele mai ample programe de modernizare a tracțiunii feroviare pentru transportul de călători din România se apropie de final, după investiții de peste 400 de milioane de euro finanțate prin PNRR.



















