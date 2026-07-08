UE investește zeci de milioane EUR în 25 de proiecte de educație antreprenorială și cercetare aplicată, în România și alte țări

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) a selectat 35 de proiecte care vor beneficia de finanțare în valoare de 70 de milioane de euro pentru a sprijini instituțiile de învățământ superior (HEI) din întreaga Europă, să „transforme cercetarea în inovare cu impact în lumea reală, să consolideze educația antreprenorială și să aprofundeze colaborarea cu mediul de afaceri”, potrivit unui comunicat EIT transmis miercuri comunității antreprenoriale StartupCafe.

Din cele 35 de proiecte selectate, 25 includ universități și alte organizații din România.

Consultă aici lista proiectelor care includ România.

Acordată în cadrul Apelului de propuneri al Inițiativei EIT pentru Învățământul Superior 2025, finanțarea de 70 milioane EUR va sprijini 552 de organizații din 49 de țări, inclusiv universități, companii, centre de cercetare și autorități publice, implicate în cele 35 de proiecte selectate la nivel european.

Această investiție reprezintă un „pas important către atingerea obiectivului de a-i dota pe viitorii inovatori ai Europei cu competențele necesare pentru a lansa startup-uri, a aduce noi tehnologii pe piață și a consolida competitivitatea Europei”, susține EIT.

Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv responsabil pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, a declarat:

„Cel mai important atu al Europei în materie de inovare îl reprezintă oamenii săi. În fiecare zi, studenți, cercetători, cadre didactice și antreprenori dezvoltă idei cu potențialul de a crea locuri de muncă, de a consolida competitivitatea și de a îmbunătăți viața oamenilor, în conformitate cu prioritățile politice ale Europei. Inițiativa EIT pentru Învățământul Superior contribuie la transformarea acestui potențial în impact prin conectarea talentului cu antreprenoriatul, industria și investițiile. Pentru prima dată, acest apel integrează, de asemenea, alianțele Universităților Europene în cel mai mare ecosistem european de inovare.”

Ekaterina Zaharieva, comisar european pentru startup-uri, cercetare și inovare, a adăugat:

„Universitățile europene generează cunoștințe de nivel mondial, însă prea multe idei promițătoare nu depășesc niciodată stadiul de laborator. Prin conectarea studenților, cercetătorilor, antreprenorilor și companiilor, putem contribui la transformarea cercetării în inovare și a inovării în creștere economică. Consolidarea competențelor antreprenoriale și cooperarea mai strânsă cu industria vor contribui la crearea noii generații de startup-uri și scaleup-uri europene.”

Un număr record de 138 de consorții, reprezentând 1.865 de organizații, au depus candidaturi în cadrul celui mai recent apel. Aproape jumătate dintre alianțele Universităților Europene au depus propuneri, subliniind accentul tot mai puternic pus de acestea pe antreprenoriat și inovare.

Stefan Dobrev, președintele Consiliului de administrație al EIT, a declarat:

„La cinci ani de la lansare, Inițiativa EIT pentru Învățământul Superior a demonstrat efectul catalizator al competențelor antreprenoriale asupra valorificării comerciale a cercetării. Nivelul ridicat de participare la acest apel reflectă un entuziasm tot mai mare pentru dezvoltarea tehnologiilor dincolo de campusurile universitare și pe întregul lanț valoric al inovării. Așteptăm cu interes să primim cele 35 de proiecte selectate și să le sprijinim în generarea unui impact real pentru studenți, cercetători și comunitățile din care fac parte.”

Apelul a fost structurat pe două direcții:

Prima sprijină dezvoltarea capacității de antreprenoriat și inovare în disciplinele STEM.

Cea de-a doua sprijină cooperarea pe termen lung dintre Comunitățile de inovare și cunoaștere (KIC) ale EIT și alianțele Universităților Europene susținute prin programul Erasmus+.

Fiecare alianță va colabora cu KIC-ul care i-a fost alocat în domenii de interes comun, activitățile fiind dezvoltate în comun pe baza priorităților și punctelor forte ale ambilor parteneri. Obiectivul este consolidarea inovării și antreprenoriatului în cadrul fiecărei alianțe. Dintre cele 35 de proiecte selectate, 18 se vor concentra pe prima direcție, iar 17 pe cea de-a doua.

În total, 351 de organizații vor participa în calitate de parteneri deplini ai proiectelor, inclusiv 218 instituții de învățământ superior, 76 de companii și 57 de alte organizații, precum centre de cercetare, autorități publice și organizații intermediare. Alte 201 organizații vor participa în calitate de parteneri asociați. Din 2021, inițiativa a implicat 622 de instituții de învățământ superior. Cele 35 de proiecte selectate reunesc organizații partenere din 49 de țări. Italia are cel mai mare număr de organizații participante (51), urmată de Germania (48), Spania (43), Grecia (34), iar Franța și Portugalia au câte 30 fiecare.

Noile proiecte vor începe în septembrie 2026 și se vor desfășura pe o perioadă de doi ani, fiecare beneficiind de o finanțare de până la 2 milioane de euro. Împreună, acestea vor consolida educația în domeniul inovării, antreprenoriatului și proprietății intelectuale, vor pregăti zeci de mii de studenți și membri ai personalului, vor îmbunătăți transferul tehnologic și vor construi parteneriate durabile între diferite sectoare, inclusiv inteligență artificială, tehnologii curate, sănătate, industrii maritime și spațiu. Companiile se află în centrul fiecărui proiect, contribuind la conceperea unor programe de formare care răspund nevoilor industriei, atrag investiții și facilitează introducerea pe piață a noilor inovații.