Fondurile UE 2028-2034: MIPE spune că România nu a ratat niciun termen. Ce domenii ar putea primi finanțări

România nu a transmis încă oficial Comisiei Europene documentul care va stabili modul de utilizare a fondurilor europene din Politica de Coeziune în perioada 2028-2034 și nu a ratat niciun termen în acest proces, susține Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Instituția a publicat o alertă privind circulația unei informații false, potrivit căreia România ar fi transmis cu întârziere Comisiei Europene documentele referitoare la viitoarea perioadă de programare.

„MIPE nu a trimis Comisiei Europene documentul privind programarea perioadei 2028-2034 - Planul de Parteneriat Național și Regional - și nici nu a încălcat vreun termen privind transmiterea acestuia”, precizează ministerul.

Documentul ar urma să fie transmis formal Comisiei Europene abia în a doua parte a anului 2027, după intrarea în vigoare a viitorului regulament european aplicabil Politicii de Coeziune.

Cum sunt pregătite viitoarele programe de finanțare

Planul de Parteneriat Național și Regional va reprezenta documentul strategic pe baza căruia România va negocia cu instituțiile europene prioritățile, domeniile și mecanismele de finanțare pentru perioada 2028-2034.

Potrivit MIPE, procesul de pregătire a planului se desfășoară progresiv și presupune mai multe etape:

analizarea situației economice și sociale;

stabilirea priorităților strategice;

corelarea priorităților României cu obiectivele Uniunii Europene;

stabilirea mecanismului de guvernanță și implementare.

Abia după finalizarea acestor etape vor putea fi redactate capitolele planului și începute negocierile succesive cu serviciile Comisiei Europene.

În prezent, autoritățile române analizează opțiunile strategice pentru Politica de Coeziune de după anul 2027 și modul în care lecțiile rezultate din implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență - PNRR - pot fi folosite la proiectarea viitoarelor programe.

Energie, apărare, digitalizare și tehnologii inovatoare, printre domeniile analizate

MIPE arată că sunt realizate analize macroeconomice și sectoriale care vor fundamenta principalele direcții de investiții ale României în perioada 2028-2034.

Printre domeniile avute în vedere se numără:

energia și decarbonizarea;

industria, inclusiv investițiile legate de decarbonizare și apărare;

tehnologiile inovatoare;

digitalizarea;

educația și competențele necesare în viitor;

ocuparea forței de muncă și legătura dintre competențe și sectoarele economice;

serviciile sociale și sprijinirea grupurilor vulnerabile;

natalitatea;

investițiile teritoriale integrate - ITI.

Lista nu este însă definitivă, iar ministerul organizează reuniuni și consultări dedicate analizării priorităților sectoriale.

Ce înseamnă pentru firmele din România

Clarificarea MIPE nu se referă la apelurile de proiecte disponibile în actuala perioadă financiară, ci la pregătirea programelor care vor funcționa după anul 2027.

Pentru antreprenori și organizațiile de business, etapa actuală este totuși importantă deoarece acum sunt stabilite domeniile care ar putea primi finanțări europene în viitor.

Includerea unor sectoare precum apărarea, tehnologiile inovatoare, energia, decarbonizarea și digitalizarea indică direcțiile în care ar putea fi concentrate viitoarele granturi și instrumente financiare.

Forma finală a programelor, bugetele disponibile, condițiile de eligibilitate și calendarele apelurilor vor fi stabilite însă ulterior, după adoptarea legislației europene și negocierea Planului de Parteneriat Național și Regional cu Comisia Europeană.