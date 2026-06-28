Anunțuri/comunicate mass-media în proiectele pe fonduri europene PoCIDIF. Manual de identitate vizuală, sigle oficiale și generator de materiale de informare

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat recent Manualul de Identitate Vizuală (MIV) pentru proiectele pe fonduri europene prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027, care prevede și elementele anunțurilor/comunicatelor de presă pe care le dau beneficiarii în cadrul activităților minime de informare și publicitate obligatorii la nivelul proiectelor.

De asemenea, MIPE are și un generator online de anunțuri mass-media și alte materiale de informare.

La capitolul 3.1 al MIV, referitor la activitățile minime de informare și publicitate obligatorii la nivelul proiectelor, este prevăzută și „publicarea a minim unui comunicat/anunț de presă, la începutul și la finalul proiectului”.

La capitolul 3.3 din MIV, se detaliază regulile privind aceste comunicate / anunțuri de presă.

„La începutul și la finalizarea proiectului, beneficiarul va publica un comunicat/anunț de presă pe prima pagină a site-ului propriu sau în orice alt mediu de comunicare cu vizibilitate mare pentru publicul larg (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc)” - se arată în Manualul de Identitate Vizuală PoCIDIF, ediția 2026.

Pentru toate materialele destinate publicării în presă se vor folosi informațiile și elementele grafice obligatorii precizate mai jos, conform regulilor menționate în prezentul manual:

sigla UE,

sigla Guvernului României,

sigla PoCIDIF.

În corpul anunțului sau a comunicatului de presă trebuie să se regăsească următoarele elemente:

titlul proiectului;

numele beneficiarului proiectului;

scopul / obiectivul general al proiectului;

rezultatele așteptate / finale în urma implementării proiectului;

valoarea totală a proiectului, așa cum apare în contractul/ordinul de finanțare, precum și valoarea cofinanțării UE;

data începerii și data finalizării proiectului;

codul MySMIS/codul proiectului;

data și titlul comunicatului de presă, în partea de sus;

date de contact pentru obținerea de detalii, în partea de jos a documentului (website, email, telefon, adresă etc. după caz, în funcție de modalitatea prin care beneficiarul dorește să fie contactat).

Dacă nu se poate afișa textul integral, se va afișa cel puțin titlul în prima pagină, cu trimitere în pagina de interior unde se vor vizualiza logourile și conținutul comunicatului. Ca regulă generală, nu sunt acceptate alte sigle în afară de sigla beneficiarului / a proiectului, care pot fi aplicate numai în partea de jos a paginii.

Anunțuri mass-media pe StartupCafe - începerea și finalizarea proiectelor pe fonduri europene

StartupCafe.ro publică anunțuri/comunicate mass-media pentru proiectele europene.

Pentru publicare anunțuri/comunicate pe StartupCafe.ro trimiteți solicitare pe adresa de e-mail:

contact@smilemedia.ro

În acel e-mail lăsați datele dumneavoastră de contact, iar colegii noștri de la Departamentul de Marketing și Vânzări vă vor îndruma mai departe pentru realizarea pașilor necesari.

Prețul publicării pe StartupCafe.ro a unui anunț/comunicat de presă în cadrul proiectelor europene este de 150 de euro (fără TVA).

IMPORTANT: Conținutul și elemente grafice pentru identitatea vizuală cerute de regulamente, la publicarea anunțurilor/comunicatelor de presă, vor fi furnizate de beneficiar.

Anunțurile/comunicatele de presă vor fi marcate, în titlu, cu [P] și vor fi afișate public astfel:

integral, pe o pagină individuală (de articol), din secțiunea Anunțuri Proiecte Europene

într-un modul simplificat, cu titlu și imagine, pe pagina secțiunii Anunțuri Proiecte Europene.

Ce cuprinde serviciul StartupCafe de publicare a comunicatelor pentru Măsura 2:

Publicarea comunicatului de presă pe site-ul mass-media StartupCafe.ro , în secțiunea Anunțuri: proiecte europene din bara de meniu a site-ului.

, în secțiunea din bara de meniu a site-ului. Comunicatul apare minimum 24 de ore și pe pagina principală ( home page ) a StartupCafe.ro.

) a Textul va conține și un link do-follow către site-ul beneficiarului (dacă are site propriu).

către site-ul beneficiarului (dacă are site propriu). Astfel, brandul beneficiarului va fi expus pe o publicație cu profil antreprenorial care, în luna decembrie 2025 a avut 1,1 milioane de utilizatori unici (conform auditului SATI/BRAT).

unici (conform auditului SATI/BRAT). În plus, comunicatul va fi distribuit și pe pagina de Facebook a StartupCafe.ro, o comunitate antreprenorială de peste 65.000 de urmăritori.

Resurse utile:

Descarcă de AICI Manualul de Intentitate Vizuală și Siglele oficiale PoCIDIF.

Accesează generatrul MIPE de materiale de informare pentru proiectele europene.

---

Citește și:

Modele de anunțuri mass-media, machete și manuale de identitate vizuală necesare în proiectele din Programele Regionale 2021-2027, pe fonduri europene