Fonduri UE de 92 milioane EUR pentru cursuri în AI, cipuri, tehnologii verzi și biotehnologie. Termenul a fost prelungit

Furnizorii de formare profesională, patronatele, sindicatele și organizațiile de cercetare mai au timp până pe 30 septembrie 2026, ora 16:00, să depună proiecte pentru pregătirea angajaților și a altor adulți în domenii precum inteligența artificială, microelectronica, tehnologiile verzi, biotehnologia și industria farmaceutică.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a prelungit termenul de înscriere în cadrul apelului STEP-LLL - Competențe pentru viitor, care are un buget total de aproximativ 92 milioane EUR, cofinanțat din Fondul Social European Plus, parte a Politicii de Coeziune a UE.

Noul termen a fost stabilit prin Ordinul MIPE nr. 1.200 din 24 iulie 2026. Inițial, proiectele puteau fi depuse până pe 28 august 2026. Potrivit documentului, modificarea vizează secțiunea referitoare la închiderea apelului, noua dată-limită fiind 30 septembrie 2026, ora 16:00. Ordinul nu modifică prin el însuși bugetul, categoriile de solicitanți sau activitățile eligibile.

Cine poate cere fondurile europene

Apelul este derulat în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027 și urmărește reducerea deficitului de competențe din sectoarele tehnologice considerate strategice pentru Uniunea Europeană.

Printre categoriile de solicitanți eligibili se numără furnizorii autorizați de formare profesională a adulților, furnizorii acreditați de servicii pentru ocuparea forței de muncă, organizațiile patronale și sindicale, asociațiile profesionale, precum și institutele și centrele de formare sau cercetare, în condițiile prevăzute în ghidul oficial al apelului STEP-LLL.

În funcție de tipul solicitantului, proiectele pot fi depuse individual sau în parteneriat.

Apelul nu este destinat, în principal, firmelor care vor să solicite singure bani pentru cursurile propriilor angajați. Companiile pot însă intra în proiecte ca parteneri sau pot beneficia de programele organizate de furnizorii și organizațiile eligibile, în condițiile stabilite prin ghid.

Ce fel de cursuri și programe pot fi finanțate

Fondurile pot fi folosite pentru dezvoltarea competențelor necesare înțelegerii, dezvoltării, testării, producerii și adaptării tehnologiilor strategice.

Pot fi finanțate activități precum formarea profesională, pregătirea la locul de muncă, evaluarea competențelor, consilierea și orientarea profesională, mentoratul și schimburile de experiență sau de bune practici.

Programele nu trebuie să se limiteze la utilizarea obișnuită a unor aplicații ori echipamente. Ele trebuie să pregătească participanții pentru activități relevante în dezvoltarea, producerea sau integrarea tehnologiilor considerate critice pentru economia europeană.

AI, cipuri, cloud și securitate cibernetică

Prima categorie acoperită de STEP este cea a tehnologiilor digitale și a inovării deep-tech.

Aici pot intra, printre altele, competențe legate de: inteligență artificială și machine learning, microelectronică și semiconductori, calcul de înaltă performanță, cloud și edge computing, analiză de date, securitate cibernetică, robotică, tehnologii cuantice și sisteme avansate de conectivitate.

În această zonă pot fi dezvoltate programe de pregătire atât pentru specialiști tehnici, cât și pentru personalul implicat în testarea, integrarea, operarea sau securizarea noilor tehnologii.

Energie regenerabilă, baterii și tehnologii curate

A doua categorie privește tehnologiile curate și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Pot fi vizate competențe necesare în domenii precum energia regenerabilă, producerea și stocarea hidrogenului, bateriile și alte sisteme de stocare, pompele de căldură, rețelele energetice inteligente, captarea carbonului, reciclarea materiilor prime critice și tehnologiile pentru reducerea consumului de energie și resurse.

Finanțarea poate fi relevantă pentru organizațiile care pregătesc personal destinat industriei energetice, producției, construcțiilor, transporturilor sau economiei circulare.

Biotehnologie și industria farmaceutică

A treia categorie acoperă biotehnologiile, inclusiv tehnologiile și procesele necesare producerii medicamentelor.

În această zonă pot intra programe de pregătire legate de biologie moleculară, inginerie genetică, bioinformatică, bioproducție, dezvoltarea și testarea medicamentelor, terapii avansate, procese farmaceutice și controlul calității.

La nivel european, platforma STEP urmărește să sprijine investițiile și competențele asociate tehnologiilor digitale și deep-tech, tehnologiilor curate și biotehnologiilor, reducând în același timp dependențele strategice ale Uniunii Europene.

De ce sunt finanțate cursurile

STEP - Platforma „Tehnologii strategice pentru Europa” - a fost creată pentru a direcționa investițiile europene către sectoarele considerate esențiale pentru competitivitatea și autonomia economică a Uniunii Europene.

Pe lângă dezvoltarea și producerea tehnologiilor, programul urmărește reducerea deficitului de specialiști care pot lucra în aceste domenii. Fondurile STEP pot susține, prin urmare, atât investiții industriale și de cercetare, cât și formarea competențelor necesare pentru utilizarea și extinderea lor.

Care este noul termen

Proiectele pot fi depuse până pe:

30 septembrie 2026, ora 16:00.

Prelungirea oferă solicitanților aproximativ o lună în plus pentru pregătirea proiectelor, stabilirea parteneriatelor și identificarea grupurilor de persoane care urmează să participe la programele de formare.

Organizațiile interesate trebuie să consulte forma actualizată a ghidului, anexele și eventualele clarificări publicate de MIPE înainte de depunerea cererilor de finanțare.