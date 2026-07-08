LISTA 2026: Idei de afaceri românești și străine, cu investiții scontate de 1 milion EUR, la un accelerator susținut cu fonduri europene

Acceleratorul de afaceri Vest Ventures, susținut cu fonduri europene prin Programul Regional Vest 2021-2027, anunță, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, încheierea primei cohorte a programului său de accelerare, un parcurs intensiv dedicat startupurilor early-stage cu potențial de scalare regională și internațională.

Din peste 100 de idei de afaceri analizate, au fost selectate 9 startup-uri din două țări, care au parcurs timp de 15 săptămâni un program aplicat de accelerare, mentorat, coaching, sprinturi de business și pregătire pentru investiții.

La finalul primei cohorte, „investițiile în startup-urile participante ajung la aproape 1 milion de euro”, potrivit Vest Ventures.

Programul a inclus 35 de workshop-uri, 14 mentori, majoritatea internaționali, peste 150 de sesiuni de mentorat unu-la-unu și peste 260 de ore de coaching, acoperind zone esențiale pentru dezvoltarea unui startup: validare, strategie de produs, go-to-market, sales, fundraising, pricing, market engineering, pitch, legal, IP, leadership și company building.

Printre mentorii implicați în program s-au numărat Cristobal Alonso, General Partner Vest Ventures, Gilles De Clerck, expert în market engineering, growth și sales, Karina Lapina, specialistă în accelerare și venture building, Zane Bojare, expertă în comunicare, pitch și storytelling, Stoyan Yankov, mentor pe leadership, performanță și productivitate pentru fondatori, Dan Renwick, coach specializat în pitch delivery, și Adrian Pica, antreprenor și expert în product și growth.

Cele 9 startup-uri din prima cohortă Vest Ventures Accelerator și-au prezentat aseară public progresul obținut în program, produsele dezvoltate, direcțiile de creștere și următorii pași, în fața unei audiențe de peste 200 de persoane, formate din investitori, mentori, parteneri, reprezentanți ai ecosistemului antreprenorial și ai mediului de business.

Evenimentul a inclus și un Startup Showcase, în cadrul căruia participanții au interacționat direct cu fondatorii și au putut vedea demo-uri ale produselor, urmat de sesiuni de panel și Q&A cu invitați din ecosistem, discuții despre investiții și diversificarea portofoliilor, prezentări ale startup-urilor și networking.

Lista startup-urilor incluse în accelerator

Cele 9 startup-uri din prima cohortă Vest Ventures Accelerator dezvoltă soluții pentru industrii aflate în plină transformare, de la sănătate, deep tech și AI, până la mobilitate electrică, logistică, cercetare academică, gaming și software B2B.

1. Revelio Medical dezvoltă o aplicație de prevenție a bolilor cronice, folosind date despre stilul de viață, gamification și intervenții personalizate pentru susținerea schimbării comportamentale.

2. Ixaria ajută producătorii europeni de mobilier să își crească vânzările online prin experiențe digitale care construiesc încredere și cresc conversiile.

3. Data Sweep construiește o soluție de tip „Bloomberg Terminal pentru cercetarea academică”, folosind AI pentru a accelera descoperirea și analiza materialelor științifice.

4. Elvo dezvoltă o platformă B2B pentru managementul și operarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice, activă pe piața europeană și compatibilă cu peste 700 de modele de încărcătoare.

5. FIORA5 construiește proprietate intelectuală pentru procesoare RISC-V de înaltă performanță, dedicate următoarei generații de cipuri.

6. CautCurier.ro dezvoltă infrastructură de livrare same-day, cu flotă elastică și soluții de livrare sigură la domiciliu prin Safe Drop.

7. WakeZ dezvoltă o tehnologie digitală pentru depresie, construită în jurul somnului ca biomarker și punct de intervenție, combinând Apple Watch, algoritmi AI și stimuli haptici nocturni pentru detectarea timpurie a schimbărilor relevante, ameliorarea simptomelor și prevenirea recăderilor.

8. Harmonia Technologies dezvoltă Organic+, o soluție de root-feeding de precizie pentru cultivatori, cu scopul de a reduce risipa, utilizarea excesivă a resurselor și incertitudinea în procesul de creștere.

9. Outpost Chess dezvoltă o platformă de gaming și învățare bazată pe AI, cu ghidaj în timp real și mecanisme de adaptare pentru jucătorii de șah.

„Prima cohortă Vest Ventures ne transmite un mesaj simplu: se poate. Avem oameni care pot construi produse competitive la nivel global, avem tineri care au curajul să își asume riscuri și antreprenori capabili să transforme o idee într-o companie. Rolul nostru este să le oferim contextul, instrumentele și încrederea de care au nevoie pentru a merge mai departe. Europa investește în regiunea noastră nu doar în infrastructură, ci și în oameni, iar fondurile europene pot deveni combustibil pentru următoarea generație de companii inovatoare. Îmi doresc ca succesul acestei prime cohorte să îi inspire și pe alții să facă pasul spre antreprenoriat. Avem toate motivele să credem că din Regiunea Vest pot porni startup-uri care să schimbe piețe și să concureze oriunde în lume. Dar pentru asta trebuie să avem curajul să încercăm, să colaborăm și să construim împreună un ecosistem în care ideile bune primesc șansa pe care o merită”, a declarat Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest.

„Pentru un investitor, un accelerator bun nu este doar despre prezentări mai clare, ci despre companii mai pregătite să intre într-o piață reală, să înțeleagă riscul, să atragă capital și să execute mai rapid. Prima cohortă Vest Ventures a arătat exact acest lucru: fondatori care au venit cu idei ambițioase și au ieșit din program cu business-uri mai bine definite, modele mai clare și o înțelegere mai matură a ceea ce înseamnă să construiești o companie scalabilă. Pentru noi, acesta este începutul unei platforme prin care vrem să aducem mai mult capital inteligent, mentorat internațional și disciplină de execuție în ecosistemul early-stage din regiune”, a declarat Cristobal Alonso, General Partner Vest Ventures.

Vest Ventures continuă programul de accelerare, iar următoarea cohortă este programată să înceapă în noiembrie 2026. Startup-urile interesate pot aplica oricând, programul fiind deschis fondatorilor aflați în stadii incipiente, cu produse scalabile, ambiție regională sau internațională și nevoie de capital, structură, mentorat și acces la investitori.

Prin cele patru cohorte planificate în următorii doi ani, Vest Ventures își propune să susțină dezvoltarea unui ecosistem regional solid pentru tehnologie, antreprenoriat și inovație, conectat la rețelele europene de capital și know-how. Startup-urile pot aplica pentru următoarea cohortă Vest Ventures pe platforma oficială a programului: vestventures.vc.

Buget total de 16,5 milioane EUR

Vest Ventures este un fond de investiții de capital de risc și accelerator dedicat startupurilor early-stage, cu un buget total de 16,5 milioane de euro. Programul oferă startupurilor acces la capital, mentorat, workshopuri aplicate, conexiuni cu investitori și suport operațional pentru accelerarea dezvoltării și pregătirea pentru investiții.

Vest Ventures este primul accelerator regional de afaceri cu finanțare europeană din Regiunea Vest, dezvoltat ca instrument de investiții și accelerare pentru startup-urile early-stage, cu scopul de a transforma potențialul local în companii scalabile la nivel european.

Investitorul ancoră al proiectului este Uniunea Europeană, prin ADR Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021–2027.