Fonduri PNRR pentru panouri solare: Firmele mai au timp până la 15 august 2026 să depună ultima cerere de transfer

Firmele care implementează proiecte cu panouri fotovoltaice și baterii pentru gospodării, prin schema RePowerEU din PNRR, primesc încă o lună pentru depunerea ultimei cereri de transfer. Noul termen este 15 august 2026, potrivit unei modificări aprobate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Măsura nu reprezintă deschiderea unei noi sesiuni de finanțare și nu permite înscrierea unor firme noi în program. Prelungirea îi vizează pe beneficiarii care au deja proiecte contractate în cadrul Investiției I4 și trebuie să solicite transferul sumelor aferente lucrărilor efectuate.

MIPE a modificat din nou ghidul programului RePowerEU

Direcția Generală Dezvoltare Regională, Inovare și Digitalizare din cadrul MIPE a publicat Ordinul nr. 1125 din 14 iulie 2026, prin care este modificat Ghidul specific aferent Investiției I4 – „Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării”.

Potrivit anunțului oficial publicat de MIPE, modificarea vizează, în principal, prelungirea termenului pentru depunerea ultimei cereri de transfer până la 15 august 2026.

Termenul anterior era 15 iulie 2026. Prin urmare, firmele beneficiare care nu au depus încă ultima cerere de transfer primesc o lună suplimentară pentru finalizarea acestei etape.

Ordinul și forma actualizată a Ghidului solicitantului au fost publicate de minister în luna iulie 2026.

Ce bani solicită firmele prin cererile de transfer

Prin cererile de transfer, beneficiarii solicită contravaloarea în lei a voucherelor aferente sistemelor instalate, în limitele prevăzute în bugetele aprobate.

Schema finanțează instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice și unități de stocare a energiei pentru gospodării. Solicitanții direcți ai finanțării sunt operatorii economici care implementează proiectele și efectuează lucrările pentru beneficiarii finali.

Firmele trebuie să depună, alături de cererile de transfer, documentele justificative și rapoartele de progres prevăzute în ghid și în contractele de finanțare.

MIPE verifică cheltuielile solicitate și poate cere documente suplimentare sau clarificări înainte de autorizarea și efectuarea plăților.

Nu este o nouă sesiune pentru firmele de instalații

Investiția I4 a avut un buget inițial de aproximativ 610 milioane EUR, destinat acordării a circa 122.000 de vouchere pentru instalarea de panouri fotovoltaice și baterii.

Firmele de instalații electrice s-au înrolat anterior în program, iar proiectele pentru gospodării au fost deja depuse și contractate.

StartupCafe.ro a relatat anterior despre procesul de înrolare a firmelor, condițiile impuse operatorilor și modificările calendarului schemei.

Noul ordin nu redeschide înscrierile și nu suplimentează numărul beneficiarilor. Modificarea oferă doar timp suplimentar firmelor care implementează deja proiecte pentru a depune ultima cerere prin care solicită transferul banilor din PNRR.