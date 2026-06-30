Granturi digitalizare ONG: Prelungirea termenelor de implementare a proiectelor și de plată a ajutoarelor PNRR de câte 25.000-70.000 EUR

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prelungește din nou termenele de implementare a proiectelor și de plată a ajutoarelor de câte 25.000-70.000 EUR din programul pentru digitalizarea organizațiilor neguvernamentale (ONG), din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Plata ajutorului va putea fi efectuată până la data de 30 octombrie 2026, prevede Ordinul de ministru 1031/2026, publicat luni în Monitorul Oficial. Astfel, MIPE a prelungit cu 2 luni termenul maxim până la care va putea efectua plățile către ONG-urile beneficiare.

De asemenea, ONG-urile care au proiecte vor putea solicita prelungirea termenului final de implementare până pe 31 iulie 2026. Astfel, MIPE a inițiat prelungirea termenului maxim de implementare a proiectelor cu o lună.

La ONG-uri, perioada de implementare a proiectelor de digitalizare era de până la 6 luni, fără a depăși termenul maximă prevăzut de ghidul solicitantului.

„Având în vedere necesitatea asigurării unui cadru general de implementare care să permită tuturor beneficiarilor să își atingă obiectivele asumate prin proiectele contractate în cadrul apelului PNRR dedicat Digitalizării sectorului organizațiilor neguvernamentale (Componenta 7, Investiția 9), Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator de reforme și investiții (CRI) pentru această componentă, a inițiat modificarea ghidului specific vizând prelungirea termenelor de implementare a proiectelor, până la data de 31 iulie 2026”, a informat oficial MIPE.

Pentru prelungirea termenului de implementare a proiectelor, după publicarea ordinului MIPE în acest sens, ONG-urile beneficiare vor transmite notificări pentru solicitarea prelungirii în platformă https://proiecte.pnrr.gov.ro, înainte de expirarea perioadei actuale de implementare.

Solicitările de prelungire depuse după expirarea duratei de implementare a proiectului nu pot fi luate în considerare, de aceea este important ca beneficiarii să pregătească aceste solicitări în cel mai scurt timp, să urmărească site-ul MIPE, secțiunea Anunțuri PNRR și să le transmită prin intermediul platformei cât mai repede, după publicarea ghidului modificat.

Pentru modificarea duratei de implementare în cazul proiectelor cu beneficiari ONG, prevederile contractuale prevăd transmiterea unei adrese de aprobare din partea Coordonatorului de Reforme și Investiții (CRI).

De asemenea, termenul de implementare permis de Ghidul Solicitantului în forma actuală (înainte de prelungire) pentru aceste proiecte este maxim 30.06.2026.

De aceea, MIPE roagă ONG-urile care au proiecte în perioada de implementare și care intenționează să prelungească această perioadă să facă diligențele necesare pentru ca, ulterior intrării în vigoare a Ordinului MIPE de modificare a Ghidului Solicitantului, să încarce în platforma PNRR eventualele notificări de prelungire în timp util și cu asigurarea corectitudinii elaborării documentelor, astfel încât să poată fi emise adresele CRI de aprobare a acestor notificări în perioada de implementare.

Reamintim că, în programul PNRR pentru digitalizarea ONG-urilor, în perioada 29 aprilie-23 mai 2024, ONG-urile au depus 1.017 proiecte pentru granturile PNRR de câte 25.000-70.000 EUR pe proiect.

În urma acestor proiecte depuse, 211 contracte de finanțare cu valoare totală a ajutorului financiar nerambursabil de 62,78 milioane lei, au fost încheiate pentru digitalizarea ONG-urilor.

Descarcă de AICI lista ONG-urilor contractate.