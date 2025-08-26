Producătorul român de ulei Argus, vândut unei companii din Bulgaria

O companie din Bulgaria urmează să cumpere producătorul român de ulei de floarea-soarelui Argus, potrivit unui anunț publicat, marți, pe Bursa de Valori București.

Compania de investiții Infinity Capital Investments S.A. a anunțat că a încheiat un acord cu firma bulgară Buildcom EOOD, pentru un potențial transfer al tuturor acțiunilor deținute de Infinity în Argus (91,42% din capitalul social al Argus).

De asemenea, bulgarii ar urma să preia indirect și acțiunile deținute de Argus S.A. în Comcereal S.A. Tulcea, respectiv 95,3577% din capitalul social al acesteia.

Buildcom EOOD, înființată în 1994, este una dintre cele mai importante companii bulgare implicate în comerțul internațional cu produse agricole, cum ar fi grâu, porumb, orz, mazăre, rapiță, floarea-soarelui etc. Buildcom este afiliată cu Oliva AD, cel mai mare producător de ulei de floarea-soarelui brut și rafinat din Bulgaria.

Argus S.A. Constanța își desfășoară activitatea în domeniul producției de uleiuri și grăsimi vegetale, având ca activitate principală fabricarea și comercializarea uleiurilor și grăsimilor de floarea-soarelui brute și rafinate, făină furajeră, acizi grași. Firma a fost înființată în 1943 ca o companie privată cu capital românesc, ulterior în 1948 fiind naționalizată de regimul comunist sub denumirea de Întreprinderea Petrolieră Constanța. În anul 1990, societatea a fost reorganizată ca societate pe acțiuni sub denumirea de Argus S.A. conform Legii nr. 15/1990 în baza HG nr. 1353/1990, iar în anul 1994 societatea a devenit societate pe acțiuni 100% privată conform Legii 58/1991.

Finalizarea acordului de vânzare depinde de îndeplinirea anumitor condiții suspensive, inclusiv, dar fără a se limita la, aprobările de reglementare din partea autorităților competente din România.

Prețul pe acțiune va fi determinat prin ajustarea sumei de 14.500.000 EUR, aceasta fiind valoarea întreprinderii convenite a societăților, prin raportare la poziția financiară a Argus S.A. și Comcereal S.A. la ora 23:59 în ultima zi a lunii anterioare lunii în care au fost îndeplinite sau s-a renunțat la condiții, respectiv cu: (i) poziția netă de îndatorare a companiilor, (ii) capitalul de lucru al companiilor și (iii) o sumă egală cu costurile de afaceri ale Argus de la 1 iulie 2025 până la 31 august 2025, dar nu mai mult de 400.000 EUR pe lună.

Suma rezultată va fi împărțită la numărul de acțiuni Argus deținute de INFINITY, iar prețul pe acțiune rezultat în EUR va fi apoi convertit în lei folosind cursul de schimb EUR/RON publicat de Banca Națională a României la data cu trei (3) zile lucrătoare anterioară datei la care va fi efectuat transferul acțiunilor pe piață.

Exclusiv cu titlu ilustrativ și pe baza unei datorii nete de 14.958.510 RON și a unui capital de lucru ajustat de 2.113.480 RON la 30 iunie 2025, formula de calcul ar avea ca rezultat un preț pe acțiune de 1,85 RON.

Acest calcul se bazează pe datele financiare istorice ale ARGUS și nimeni nu își poate baza în niciun fel decizia de a investi sau orice altă decizie în legătură cu acțiunile ARGUS pe un astfel de calcul. Având în vedere că punerea în aplicare efectivă depinde de îndeplinirea anumitor condiții suspensive prevăzute în acord, nu există nicio garanție că tranzacția avută în vedere în acord va fi încheiată sau că va fi executată la prețul orientativ menționat mai sus.