Producătorul lactatelor Olympus investește 7,5 milioane EUR într-o nouă hală, în județul Brașov

Producătorul de lactate Olympus Foods România demarează construcția unei noi hale în incinta Fabricii de Lapte Brașov, cu o investiție de 7,5 milioane EUR, potrivit unui comunicat transmis marți comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Investiția în noua hală, care are o suprafață de 7.100 metri pătrați, are ca scop extinderea capacităților de producție și depozitare ale fabricii.

În urmă cu mai bine de un an, producătorul de lactate a inaugurat un centru logistic de peste 40 de milioane EUR, proiect cu o suprafață totală de 13.500 mp și depozit frigorific high-bay în care se stochează peste 32.000 de paleți cu produse.

„Noua investiție continuă dezvoltarea sustenabilă a Fabricii de Lapte Brașov, sporind în mod semnificativ capacitățile noastre de producție și furnizare a lactatelor Olympus. Este o evoluție firească, ce are rolul de a răspunde cererii în ascensiune pentru alimente de calitate, pe măsură ce brandul Olympus se extinde în tot mai multe țări europene. Pentru noi, această nouă investiție reprezintă o validare a calității pe care o livrăm de peste 25 de ani consumatorilor din România și a bunelor relații pe care le-am construit cu partenerii noștri locali și internaționali”, a declarat Dimitrios Kelas, Director General Olympus Foods Romania.

Noua hală, care urmează să fie finalizată în luna decembrie 2026, este proiectată să respecte cerințe stricte de eficiență energetică și responsabilitate în utilizarea resurselor, urmărindu-se ca aceasta să aibă o amprentă minimă asupra mediului, atât în faza de construcție, cât și în faza de operare, se mai arată în comunicat.

„Aceste reguli au guvernat toate investițiile realizate la nivelul Fabricii de Lapte Brașov, de la construcția sa în 2011 și până în prezent, iar odată cu startul lucrărilor la noua hală, valoarea totală a acestor investiții se ridică la 217,5 milioane euro”, conform producătorului de lactate.

„Dezvoltarea capacităților de producție și stocare ale Fabricii de Lapte Brașov se află într-o fază cu ritm accelerat, care a dus în ultimii 5 ani la investiții de 70,7 milioane euro. Dovadă stă faptul că, la mai puțin de doi ani de la intrarea în funcțiune a noului centru logistic, demarăm construcția unei hale ce urmează a găzdui noi linii de producție și spații pentru depozitare. Ceea ce doresc să punctez este că această nouă investiție, ca și toate celelalte de până acum, vine ca răspuns la creșterea organică a cererii și este corelată cu volumele de lapte pe care ni le pot furniza partenerii noștri, cei peste 1.200 de fermieri din România”, a declarat Adrian Cornea, Plant Manager Fabrica de Lapte Brașov.

Pe lângă noul centru logistic, printre proiectele implementate până acum se mai numără dotarea fabricii cu stație de extragere a biogazului din apa uzată, instalarea unui sistem fotovoltaic pentru a reduce consumul de energie electrică din surse convenționale și adopția noilor tehnologii ce reduc impactul ambalajelor asupra mediului.

Grupul Hellenic Dairies, din care Olympus face parte, are peste 25 ani de activitate în România. Fabrica de lactate Olympus de la Hălchiu, județul Brașov, a fost inaugurată în 2011, iar producția sa este destinată atât pieței locale, cât și exporturilor.

Cu sediul în orașul Trikala din Grecia, Hellenic Dairies este o afacere de familie aflată la a treia generație de producători de lactate, cu operațiuni în 47 de țări din toată lumea. În prezent, Olympus deține zece fabrici în patru țări (Grecia, România, Bulgaria și Cipru), care produc o gamă completă de lactate, brânzeturi, băuturi vegetale, sucuri naturale, dar și apă minerală naturală sau băuturi răcoritoare.