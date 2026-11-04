Producătorul bulgar de drone civile și militare Dronamics vrea să se listeze pe bursa Nasdaq, în SUA, la o valoare de 500 milioane dolari

Startup-ul bulgar Dronamics, care dezvoltă drone pentru uz civil și militar, a anunțat, miercuri, să intenționează să se listeze pe bursa Nasdaq, în SUA, la o valoare estimată a companiei de 500 de milioane de dolari.

Listarea la bursă ar urma să se facă printr-o companie de achiziții cu scop special (SPAC).

În vederea acestei operațiuni, Dronamics Group Limited a încheiat un acord cu GP-Act III Acquisition Corp., o companie de achiziții cu scop special (SPAC) listată la bursă. După finalizarea tranzacției, se preconizează că entitatea rezultată va fi listată pe Nasdaq.

Acordul (BCA) stabilește o valoare a capitalului propriu al Dronamics (pre-money) de 400 de milioane dolari (pe o bază complet diluată), ceea ce implică o valoare estimată a companiei (pro-forma) de aproximativ 500 de milioane dolari. Se preconizează că actualii acționari ai Dronamics își vor transfera integral (100%) participațiile în entitatea rezultată.

Compania de drone își propune să obțină aproximativ 100 de milioane dolari în urma tranzacției, după deducerea cheltuielilor totale aferente tranzacției. Această sumă va proveni dintr-o combinație de finanțare de tip PIPE (investiție privată în acțiuni publice) și numerarul existent în contul fiduciar al companiei, sub rezerva eventualelor răscumpărări solicitate de acționari și a angajamentelor din cadrul finanțării PIPE. Acordul (BCA) include o clauză privind un nivel minim de numerar, care impune ca, la finalizarea tranzacției, în bilanțul Dronamics să fie adăugată o sumă de cel puțin 25 de milioane USD (net de cheltuielile totale ale tranzacției).

Se preconizează că tranzacția se va finaliza în prima jumătate a anului 2027.

Fondurile obținute prin această tranzacție ar urma să fie utilizate pentru extinderea producției aeronavei „Black Swan” a Dronamics, accelerarea operațiunilor comerciale și susținerea creșterii companiei în domenii precum logistica autonomă, securitatea națională, explorarea resurselor minerale critice și sectorul aerospațial suveran. Dronamics este prima companie aeriană europeană licențiată pentru transportul de mărfuri cu drone, deținând coduri de identificare internaționale atribuite atât de Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni (IATA), cât și de Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO).

Dronamics a fost fondat în anul 2014, la Sofia, de frații Konstantin și Svilen Rangelov. În 2025, compania a obținut o finanțare de până la 30 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, prin programul EIC STEP (Platforma de Tehnologii Strategice pentru Europa).

Startup-ul bulgar, care s-a extins deja internațional, dezvoltă „Black Swan” o dronă cu aripă fixă 9asemînătoare cu un avion), cu rază lungă de acțiune, „încadrată în Clasa III conform standardelor NATO, fiind concepută pentru misiuni multiple”, potrivit firmei.

În domeniul logisticii de mărfuri, compania intenționează să își opereze propriile aeronave și să vândă capacitate de transport pentru segmentul intermediar al lanțului logistic („middle-mile”), valorificând aerodromurile regionale existente, care sunt adesea subutilizate. În sectorul securității naționale, „Black Swan” este dezvoltată pentru reaprovizionarea forțelor militare și logistică în medii contestate, pentru misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR), avertizare timpurie aeriană (AEW), precum și pentru a servi drept „aeronavă-mamă” în cadrul sistemelor de combatere a dronelor inamice (counter-UAS).

Pe lângă „Black Swan”, Dronamics dezvoltă platforma de drone tactice „Black Cygnet”- o aeronavă mai mică, din Clasa I NATO, cu autonomie extinsă, destinată misiunilor de protecție civilă și securitate națională. Aceasta a fost prezentată recent în cadrul unui exercițiu NATO, fiind utilizată pentru misiuni de căutare și salvare, precum și pentru ISR, echipată cu un senzor integrat furnizat de un partener. Platforma este în curs de dezvoltare pentru aplicații suplimentare, valorificând capacitățile integrate pe verticală ale companiei.