O platformă românească de angajări în domeniul medical a realizat un top al salariilor din clinicile și spitalele private, atât pentru doctori, cât și pentru asistenți, anumite specialități ieșind în evidență.

Pe scurt, pentru un medic specialist cu experiență, pragul salarial de pornire este de cel puțin 10.000 de lei net pe lună în aproape toate specialitățile și de peste 15.000 lei net în cardiologie, neurologie, diabet și medicină de urgență, potrivit raportului realizat de platforma MediJobs.

De asemenea, pretențiile salariale ale medicilor sunt ușor mai mari decât posibilitățile clinicilor private:

Neurologia este specialitatea cea mai angajată în 2026

Topul câștigurilor de pornire, pe specialități este următorul, în cazul doctorilor:

1 Neurologie peste 15.000 lei

2 Ginecologie peste 10.000 lei

3 ORL peste 12.000 lei

4 Psihiatrie peste 12.000 lei

5 Endocrinologie 12.000 lei

6 Medicină de familie 10.000–12.000 lei

7 Dermatovenerologie peste 12.000 lei

8 Medicină internă peste 12.000 lei

9 Reumatologie peste 10.000 lei

10 Cardiologie peste 15.000 lei

11 Gastroenterologie peste 10.000 lei

12 Ortopedie și traumatologie peste 12.000 lei

Cea mai mare ofertă transmisă prin platforma MEDIjobs unui medic în 2026 a fost de 40.000 de lei brut pe lună, în cardiologie.

Ca structură de venituri, salariul fix este excepția. În majoritatea specialităților, oferta combină un venit garantat cu un procent din consultații și investigații, iar competențele în plus (ecografie, endoscopie, EMG) cresc procentul.

Cât câștigă asistentele la privat

Pentru cele mai angajate posturi de personal medical, salariul tipic la angajare a fost de 4.000–5.000 de lei pentru asistenții medicali și de 4.500–5.000 pentru asistenții de la stomatologie.

Cea mai mare ofertă pentru ambele posturi a fost de 5.000 de lei net.

Și în cazul asistentelor medicale, există un decalaj între așteptările angajaților și ceea ce oferă companiile din sectorul sănătății:

Compania MEDIjobs a fost fondată în 2015 de fraţii fraţii Catrinel şi George Hagivreta, având misiunea de a creşte retenţia specialiştilor medicali în România şi de a îmbunătăţi calitatea serviciilor de sănătate, prin eficientizarea proceselor de recrutare şi îmbunătăţirea experienţei recrutării, atât pentru candidaţi, cât şi pentru companiile de pe piaţa medicală.

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