Procurorii DNA fac acum percheziții la firme de ridesharing. Posibilă evaziune fiscală de 12 milioane EUR

Sursă: © Rostislav_sedlacek | Dreamstime.com

Mai multe firme românești care oferă servicii de transport alternativ prin intermediul platformelor de profil sunt vizate, joi, de percheziții ale procurorilor DNA, în județul Ilfov și municipiul București, sub suspiciunea de infracțiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu total estimat la circa 12 milioane EUR, conform unui comunicat transmis de Direcția Națională Anticorupție. 

Procurorii DNA fac percheziții joi în 5 locații situate în București și județul Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor firme.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada ianuarie 2019 – august 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 61 milioane de lei.

În cursul zilei de 19 martie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza municipiului București și județului Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, spune DNA într-un comunicat.

Controale ANAF la firmele de ridesharing: Numărul s-a triplat în 2025 față de 2024

Numărul controalelor făcute de Antifrauda ANAF la firmele din domeniul transportului alternativ (ridesharing) s-a triplat în 2025 față de 2024, potrivit datelor transmise de Fisc la solicitarea StartupCafe.ro.

Pentru 2025, datele arată că au fost verificați 692 de contribuabili, iar obligațiile fiscale restante calculate au depășit 584,61 milioane lei (circa 115 milioane euro). Inspectorii au mai dispus amenzi și confiscări în valoare totală de 123,01 milioane lei (peste 24 milioane euro).

„De asemenea, în 117 cazuri au identificat şi calculat prejudicii totale de 335,56 mil lei cauzate bugetului de stat și au sesizat Parchetele competente în vederea recuperării acestora”, spune ANAF în răspunsul transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro. 

Cifrele sunt mai mari decât în 2024, când inspectorii Antifraudă au controlat 215 contribuabili și au stabilit creanțe fiscale de 249,16 milioane de lei (circa 50 milioane EUR). În urma controalelor, Antifrauda ANAF a identificat şi contravenţii pentru sancţionarea cărora a dispus amenzi şi confiscări în valoare totală de 8,9 milioane lei (circa 1,76 milioane EUR). 

„Totodată, au fost constatate elemente constitutive ale unor infracțiuni care au sintetizate în 16 sesizări penale pentru prejudicii totale de 32,29 milioane lei”, spune Fiscul. 

Modul de evitare a achitării obligaţiilor fiscale implică nedeclararea sau declararea incompletă a veniturilor de natură salarială realizate de către conducătorii auto care efectuează activitatea de transport alternativ pentru sau în numele unor firme înregistrate în platformele online vizate, explică Fiscul. 

Atât în 2025, cât și în 2024, cele mai multe controale s-au făcut în București-Ilfov, regiune cu cea mai mare pondere a cererii şi prestării de servicii în acest domeniu, conform ANAF. 

Controale ANAF la benzinării din toată România, „în contextul scumpirilor recente ale carburanților”

Din seria „ce mai fac cei din ANAF”: Firmă înființată în 2025, trecută de la micro la impozit pe profit fiindcă nu și-a depus situațiile financiare pe 2024 (expert contabil) 

Informare ANAF pentru firme: Aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. Termen pentru depunerea mai multor declarații

„Orice antreprenor va putea crea o firmă în 48 de ore, de oriunde din UE, online, cu mai puțin de 100 EUR” – Comisia Europeană a publicat proiectul oficial de regulament EU Inc. Descarcă documentul

Afacerile cu bijuterii, luate la control de ANAF. Amenzi de mii de EUR și aproape 33 de kilograme de aur și argint confiscate

Funcționari ANAF, prinși în situații de incompatibilitate. Au reprezentat firme private pe care trebuiau să le verifice

Uniunea Europeana_computer

Comunitatea startup-urilor europene, dezamăgită de propunerea de firmă pan-europeană EU Inc., în forma în care a apărut în presă