Descinderi ANAF și Poliția Călărași marți: Acțiunea are loc în 32 de locații din țară. Prejudiciu estimat la aproape 6 milioane EUR

Antifrauda ANAF au început acum verificări împreună cu IPJ Călărași – Serviciul de Investigare a Criminalității economice, în cadrul unui dosar penal ce vizează operatori economici care desfășoară activități în domeniile producției și distribuției de energie electrică, dar și al comerțului cu ridicata de mărfuri (intermedieri de bunuri).

Acțiunea are loc în 32 de locații, atât la sediile unor firme, cât și la locuințele persoanelor implicate, în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș Severin și Constanța. Potrivit ANAF, intervențiile sunt coordonate de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași.

Inspectorii antifraudă susțin că în perioada 2020 - 2024, firmele vizate ar fi participat la crearea unui lanț tranzacțional folosind mai multe societăți intermediare cu comportament fiscal neadecvat. Prin acest mecanism, prețurile unor produse medicale, precum dezinfectanți biocizi și măști, ar fi fost umflate artificial, fiind de peste 10 ori mai mari față de prețul normal, pornind de la producător până la beneficiar (consumator final), la nivelul căruia se organizau licitații pentru achiziționarea acestor produse.

La aceste licitații se înscriau de obicei firmele în cauză, fiind coordonate de același grup de persoane. Ulterior, firmele cu comportament fiscal neadecvat preluau la nivelul acestora impozitele și taxele aferente majorărilor succesive datorate bugetului de stat și nu le achitau, folosind metoda „preluarea sarcinii fiscale”.

Ulterior sau imediat după finalizarea tranzacțiilor, persoanele implicate treceau firmele în insolvență/inactivare, le înstrainau prin vânzarea părților sociale unor persoane fizice paravan, beneficiind de sprijinul unor persoane care desfășoară activități din aceasta sferă, susține ANAF.

„Inspectorii DGAF din cadrul ANAF au constatat că tranzactiile au avut drept scop crearea aparenței existenței succesiunii operațiunilor comerciale cu scopul obținerii unui avantaj fiscal nelegal, atât prin transferarea obligațiilor fiscale către firmele cu comportament fiscal neadecvat, dar și prin exercitarea dreptului de deducere a TVA, concretizat pe lanț, la nivelul unei societati inclusiv prin solicitarea rambursării și încasării TVA-ului de la bugetul de stat”, se arată într-un comunicat al ANAF.

Potrivit Fiscului, ținând cont de diferența de preț foarte mare, pentru a diminua veniturile mari obținute de la beneficiar, cu scopul de a nu achita TVA și impozit pe profit dar și de a beneficia de sume de bani necuvenite prin rambursari de TVA, firmele implicate au înregistrat cheltuieli fictive. Totodată, au simulat anumite livrări intracomunitare de bunuri în Bulgaria, întocmind în acest sens documente nereale, profitând de taxarea inversă reglementată pentru tranzacțiile cu parteneri intracomunitari, cu consecința producerii unui prejudiciu total de aproximativ 4 milioane lei.

Inspectorii DGAF au calculat că valoarea tranzacțiilor depășește 30.000.000 lei (aproape 6 milioane EUR), sume plătite de beneficiari cu consecința plăților/ieșirilor de numerar din patrimoniul și în detrimentul acestora, către firmele implicate, sume de bani care au fost distribuite, o mică parte către producătorii produselor de tip medical și cea mai mare parte a fost extrasă din conturile societății de membrii gruparii în numerar din dispozitivele bancare de tip bancomat.

Astfel, în prezenta cauză sunt investigate infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și infracțiuni de serviciu de natura celor privind gestionarea patrimoniului persoanelor juridice.