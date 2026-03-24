ANAF a introdus Declarația Unică 2026 precompletată, pentru PFA, investiții, chirii, crypto, liber-profesioniști

Declaratia Unica precompletata de ANAF
ANAF a introdus sistemul de Declarație Unică 2026 precompletată cu datele contribuabilului, pentru declararea și impozitarea veniturilor pe PFA, chirii, investiții, tranzacții cu criptomonede, activități independente și alte astfel de venituri extrasalariale. 

Cornel Grama, un reputat expert contabil și consultant fiscal, a semnalat, marți, pe grupul de Facebook Tax Advisors Group, faptul că ANAF a activat opțiunea precompletării formularului 212 online. 

„La Sectiunea Depunerii declaratie unica si alte formulare - pe site ANAF după autentificare va apărea - Declarația unică 2026. Se pot importa datele precompletate in Declaratia unica dar inainte sa o depuneti sa verificati corectitudinea datelor aduse în formular. Pentru venituri din activitati independente am văzut ca se preiau doar datele contribuabilului , nr autorizatie , data eliberării acesteia. Se preia venitul brut pe 2024 si venit net pe 2024. Normal, pentru ca alte informații pe 2025 nu are de unde sa le ia. Dar pentru veniturile cu stopaj la sursa declarate de platitorul de venituri (drepturi de autor , dividende , chiirii , dobanzi ) e folositoare fiind preluate din Declarațiile 112 , 205 sau din C168”, a explicat Grama. 

Într-un caz concret, pentru cititori Startupcafe, am descărcat de probă Declarația Unică pentru venituri din chirii și se observă că sistemul ANAF extrage datele contribuabilului din formularul 168, prin care a declarat anterior contractele de închiriere respective:

