ANAF lansează platforma online eLicitatiiANAF, pentru vânzarea bunurilor confiscate. Reguli pentru românii interesați

ANAF și Ministerul Finanțelor anunță lansarea platformei online eLicitatiiANAF, destinată vânzării bunurilor sechestrate sau intrate în proprietatea privată a statului.

„Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) împreunã cu Ministerul Finanțelor, anunță lansarea platformei digitale eLicitațiiANAF, dedicată publicității și vânzării prin mijloace electronice a bunurilor supuse procedurilor de valorificare prin licitație. Platforma este dezvoltată în cadrul procesului de modernizare și digitalizare a administrației fiscale și este realizată cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, anunță Fiscul marți.

Prin această platformă, care va fi disponibilă începând cu data de 30 martie 2026, românii pot avea acces la informații despre bunurile care urmează să fie valorificate online. Până în prezent, valorificarea acestor bunuri se realiza prin licitații publice organizate la sediul organelor fiscale, ceea ce oferea doar posibilitatea participării în format fizic.

Platforma poate fi accesată la adresa elicitatii.anaf.ro. Oricine poate consulta bunurile disponibile pe platformă, însă pentru a participa la licitații este necesar să dețină un cont SPV.

Platforma este structurată în două secțiuni principale:

Secțiunea Publicitate bunuri: Bunurile sunt promovate 30 de zile, timp în care publicul se poate informa. Cei interesați pot consulta, în acea perioadă, informațiile disponibile și pot solicita programarea unei vizionări. Prin intermediul platformei se valorificã atât bunuri mobile cât și imobile. Vizionarea bunurilor se realizează la datele stabilite, în prezența funcționarilor publici desemnați, cu atribuții în domeniu, anterior înscrierii la procedura de licitație.

Secțiunea Licitație bunuri: La expirarea perioadei de publicitate, bunurile sunt automat trecute în secțiunea de licitație. Licitația se desfășoară în format online pe o perioadã de 5 zile, 7 zile sau 10 zile, în funcție de valoarea bunului, interval în care persoanele interesate se pot înscrie la licitație, pot achita taxa de participare la licitație și pot depune oferte. În cazul depunerii unei oferte mai mari, ceilalți ofertanți sunt notificați automat și pot transmite noi oferte. Pasul de licitare este cuprins între 5% și 15% din prețul inițial de pornire, prețul de pornire, la prima licitație, fiind suma stabilită în raportul de evaluare. Dacă în ultimele 15 minute ale perioadei de licitație se depune o ofertă, se va aplica timp suplimentar pentru a permite licitarea suplimentară. La finalul licitației, ofertantul cu cea mai mare ofertă este declarat câștigător, în conformitate cu prevederile legale. În cazul bunurilor sechestrate adjudecatarul are posibilitatea de a achita prețul integral sau în rate. În termen de cel mult 5 zile de la finalizarea licitației, taxa de participare sau sumele indisponibilizate se vor restitui persoanelor care nu au fost declarați adjudecatari sau celor înscriși la licitații, ulterior anulate.

Bunurile licitate pot fi achitate astfel:

plată online prin card bancar - suma se blochează în contul ofertantului pentru taxa de participare sau se virează integral pentru prețul de adjudecare.

decontare bancară - inclusiv prin internet banking, home banking, mobile banking sau alte metode la distanță; plata este considerată efectuată în momentul debitării contului plătitorului.

mandat poștal - data poștei este considerată momentul plății; mandatele trimise electronice sunt validate prin sistemul Trezoreriei.

Bunurile valorificate prin intermediul platformei provin din mai multe surse legale, respectiv din executări silite pentru recuperarea obligațiilor fiscale neachitate, precum și din măsuri dispuse în materie penală, în baza hotărârilor judecătorești sau intrate, potrivit legii în proprietatea statului.

Din punct de vedere juridic, acestea pot fi încadrate în douș categorii principale: bunuri sechestrate și bunuri confiscate, valorificate prin proceduri de vânzare forțată, în condițiile legii.