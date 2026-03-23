Ce face acum antreprenorul român care și-a vândut startup-ul către Revolut, într-o tranzacție de 8,5 milioane EUR: a plecat în SUA și lansează un nou business

George Udrea, un antreprenor român care și-a vândut startup-ul către gigantul fintech global Revolut, a revenit în business ca fondator: s-a mutat în SUA și lucrează la lansarea unui nou startup de tehnologie, de data aceasta pe zona de inteligență artificială.

Sibianul George Udrea a plecat în Marea Britanie în anul 2009 iar în 2013 a lansat startup-ul Nobly POS alături de doi cofondatori: americanul Royce Fullerton și olandezul Sebastiaan Bruinsma. În 2021, ei au vândut business-ul către compania financiară Revolut, așa cum am scris pe StartupCafe atunci.

Startup-ul lor oferea antreprenorilor o soluție de digitalizare a proceselor de afaceri din micile restaurante, cafenele și baruri.

Între timp, Revolut a raportat oficial și suma achiziției Nobly POS: 7,4 milioane de lire sterline (circa 8,5 milioane EUR). Prețul a inclus și o parte non-financiară de 2,6 milioane de lire sterline.

În urma acestei tranzacții, George Urdea a mai rămas 10 luni în cadrul companiei Revolut, pentru a ajuta tranziția. În paralel, și-a dezvoltat profilul de investitor, sprijinind cu bani vreo 5 startup-uri de tehnologie.

Caută „genul de developer care nu mai concepe să lucreze fără AI in the loop”

De un an, antreprenorul român a ales Silicon Valley pentru a-și lansa următorul startup de tehnologie. George Urdea s-a mutat la San Francisco, unde lucrează la un proiect nou, în domeniul inteligenței artificiale.

„M-am mutat aici acum un an, special pentru asta. Silicon Valley e centrul a tot ce se întâmplă în AI acum, oamenii cei mai buni din lume sunt aici, și asta contează enorm când construiești ceva în domeniul acesta. Noul proiect e o platformă în care agenții AI execută pentru tine și te ajută să îți avansezi proiectul sau micul tău business. E un startup focalizat pe antreprenori și business-uri mici, iar acum suntem în stadiul în care rafinăm produsul cu utilizatorii inițiali, înainte de lansare”, a declarat, pentru StartupCafe.ro, George Urdea.

În perioada aceasta, antreprenorul român își construiește echipa și caută ingineri care folosesc inteligența artificială pentru programare. Recent a publicat și pe LinkedIn un anunț de angajare.