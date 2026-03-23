GDPR România: Banca ING, amendată pentru divulgarea extrasului de cont cu tranzacțiile unei cliente, fără acordul ei (Autoritatea pentru protecția datelor)

ING Bank a fost amendată în România, în baza regulamentului GDPR, de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care a constatat că un angajat al băncii a divulgat către o persoană terță extrasul de cont al unei cliente, conținând informații despre tranzacții și alte date personale.

ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București S.A. a fost sancționată cu suma de 20.388 lei (echivalentul a 4.000 de euro), a transmis, luni, ANSPDCP, într-un comunicat oficial.

Autoritatea a finalizat, în luna martie 2026, o investigație la ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București S.A., „în cadrul căreia a constatat încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) lit. b) și d), precum și ale alin. (2) și (4) din Regulamentul (UE) 2016/679”.

ANSPDCP a primit o plângere din partea unei cliente a băncii, privind „încălcarea legislației în materie de protecție a datelor”.

Clienta a reclamat că un angajat al ING Bank N.V. Focșani a înmânat unei persoane terțe extrase de cont care îi aparțineau, fără acordul reclamantei.

„În cadrul investigației, s-a constatat că operatorul nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate și suficiente pentru a asigura confidențialitatea datelor personale ale petentei, fapt care a condus la generarea și eliberarea unui extras aferent contului curent în lei deținut de aceasta către un terț. Aceasta constituie o divulgare neautorizată a datelor petentei (nume, prenume, adresă, cont IBAN, tranzacții efectuate) către o terță persoană, fiind încălcate astfel prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) și d), precum și ale alin. (2) și (4) din GDPR”, a transmis Autoritatea care aplică GDPR în România.

Pe lângă amenda de 4.000 de euro, ANSPDCP a dispus și o măsură corectivă, prin care a obligat ING „să asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal cu dispozițiile GDPR, prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât să fie evitată divulgarea ilegală sau neautorizată a datelor către terțe persoane”.

Astfel, banca trebuie să își instruiască periodic angajații și colaboratorii care prelucrează date sub autoritatea sa, a decis ANSPDCP, în baza Regulamentului General de Protecție a Datelor Personale (GDPR).