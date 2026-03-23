ANAF: Luni, 30 martie, termen pentru depunerea Formularului 394. Ce firme au această obligație

Sursă: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Teleorman reamintește firmelor că luni, 30 martie 2026, este termenul de depunere a Formularului 394 - Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. 

Perioada de raportare (lună, trimestru etc.) este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 322 din Legea nr.227/2015, precizează AJFP Teleorman.

Astfel, au obligația de a depune Formularul 394 următoarele categorii de contribuabili:

  • persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal; 
  • persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează achiziții de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achizițiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) și art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.

