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Procedură ANAF 2026: impozitarea vilelor și a mașinilor de lux. Notificarea de nedeclarare

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notificare-anaf Sursă: Monitorul Oficial
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Președintele ANAF, Adrian Nica, a semnat procedura de stabilire a impozitului special pe vilele și mașinile de lux deținute de persoanele fizice, cu modelul de notificare pentru cei care nu au depus declarația privind bunurile cu valoare mare, ordinul fiind publicat luni în Monitorul Oficial. 

Ordinul președintelui ANAF 1444/2026 cuprinde Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, precum și modelul și conținutului unor formulare. 

Conform procedurii, ANAF întocmește și operează cu mai multe liste: 

  • Lista contribuabililor care au obligaţia stabilirii și declarării impozitului special pe bunurile imobile de valoare mare. 
  • Lista contribuabililor care au obligaţia stabilirii și declarării impozitului special pe bunurile mobile de valoare mare. 
  • Lista contribuabililor care și-au îndeplinit obligațiile declarative.
  • Lista contribuabililor care urmează a fi impuși din oficiu.

Pentru persoanele fizice care dețin case scumpe, la estimarea bazei de impozitare, ANAF are în vedere diferenţa dintre valoarea impozabilă a clădirii, comunicată de către organul fiscal local şi plafonul de 2.500.000 lei.

Pentru persoanele fizice și juridice care dețin mașini scumpe, la estimarea bazei de impozitare, ANAF are în vedere diferenţa dintre valoarea de achiziţie a autoturismului şi plafonul de 375.000 lei.

Impozitul special pentru bunurile mobile și imobile cu valoare mare este de 0,9% din această bază de impozitare (suma care depășește plafoanele). 

Persoanele fizice care se află în această situație și nu depun declarația 216 pentru „taxa pe lux” primesc notificare ANAF. Oamenii sunt chemați la audiere la Fisc, pentru clarificarea situației. De asemenea, ANAF emite decizie de impunere din oficiu, privind impozitul special, modelul acesteia fiind și el atașat ca anexă la procedura. 

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