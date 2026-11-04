Procedura amnistiei fiscale la TVA: „Merită lămurit ce înseamnă acest termen de 45 de zile, pentru că poate fi înțeles greșit” (avocata antreprenorilor)

Avocata bucureșteană Alina Nica, cea care s-a ocupat de la început de cazul antreprenorilor afectați de impunerile ANAF pentru TVA retroactiv pe 5 ani, a transmis comunității antreprenoriale StartupCafe o analiză care aduce lămuriri privind procedura de aplicare a Legii 177/2026 privind anularea unor obligații fiscale.

Vorbim despre Ordinul președintelui ANAF 1512/2026, prin care s-a stabilit procedura de anulare a obligațiilor de plată a TVA din urmă, pentru firmele care au avut codul de TVA anulat.

Redăm integral analiza avocatei Alina Nica, fondatoarea firmei de avocatură Lawyeresse:

Normele amnistiei de TVA au fost publicate. O analiză și ce înseamnă pentru cei vizați

„Ordinul de aplicare a apărut, cu întârziere. Ce aduce, ce lasă neacoperit și cum ar trebui privită situația de către firmele cărora li s-a cerut retroactiv TVA.

La 3 noiembrie 2026 a fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 923, Ordinul președintelui ANAF nr. 1.512/2026, care aprobă procedura de aplicare a Legii nr. 177/2026. Legea, în vigoare din 27 august, anulează diferențele de TVA cerute retroactiv firmelor cărora li s-a anulat codul de TVA, împreună cu accesoriile aferente. Am citit ordinul în întregime, cu precizarea că fiecare situație concretă are particularitățile ei.

În esență, anularea se face din oficiu. Organele fiscale identifică obligațiile care intră sub incidența legii, le trec pe liste și, pe baza acestora, emit o decizie de anulare care se comunică contribuabilului. Pentru sumele deja plătite, restituirea se face la cererea contribuabilului, pe un formular pus la dispoziție prin ordin, iar decizia de anulare poate fi contestată.

Forma finală a preluat o parte dintre aspectele semnalate în consultarea publică, între care un termen pentru întocmirea listelor de către inspecția fiscală și o trimitere la reglementările privind eșalonarea la plată. A lăsat însă neacoperite câteva situații importante. Nu reglementează oprirea executărilor silite și a popririlor pornite pe obligații care se anulează. La restituire, trimite doar la dobânda pentru întârzierea restituirii, fără a prevedea dobânda cuvenită de la data la care suma a fost stinsă, pe care Codul de procedură fiscală o recunoaște la art. 182 alin. (2) pentru sumele rezultate din anularea unui act prin care fuseseră stabilite obligații, stinse înainte de anulare. Și nu tratează situația celor cărora li s-a atras răspunderea solidară, nici a firmelor intrate în insolvență sau lichidare.

Merită lămurit ce înseamnă acest termen de 45 de zile, pentru că poate fi înțeles greșit. El privește listele întocmite de inspecția fiscală și antifraudă, adică obligațiile stabilite prin inspecție sau prin verificare documentară, și curge de la intrarea în vigoare a procedurii. În acest interval, organele de inspecție trebuie să identifice obligațiile vizate și să transmită listele compartimentului care ține evidența pe plătitori. Este un orizont de timp pe care proiectul nu îl avea, deci un progres real. Sunt însă necesare două precizări. Termenul se referă la întocmirea listelor de inspecție, nu și la canalul anulării din oficiu prin compartimentul de gestiune a declarațiilor, nici la emiterea efectivă a deciziei de anulare către contribuabil, așa că nu este un termen în care beneficiul ajunge, garantat, la fiecare contribuabil. Și curge de la intrarea în vigoare a procedurii, adică a ordinului, nu de la data la care legea a început să producă efecte.

Un aspect merită subliniat, pentru că de el depinde tot restul. Legea produce efecte de la 27 august, iar faptul că procedura nu reglementează expres un anumit efect nu înseamnă că acel efect nu există. Drepturile recunoscute de lege, anularea obligațiilor și întoarcerea sumelor plătite, decurg din lege, nu din ordin. Acolo unde ordinul nu reglementează, rămân aplicabile legea și Codul de procedură fiscală, iar aceasta este cheia prin care trebuie citită întreaga situație.

Fără a înlocui analiza fiecărui caz, rămân câteva repere orientative. Primul pas firesc este verificarea propriei situații, adică a deciziilor emise, a sumelor achitate și a eventualelor popriri sau eșalonări în derulare. Cine a plătit sume care se anulează poate urmări restituirea lor, iar aici un detaliu contează, dobânda cuvenită potrivit Codului de procedură fiscală ar trebui avută în vedere, nu doar valoarea nominală, cu atât mai mult cu cât formularul de cerere nu o menționează. Cine se confruntă cu o executare sau o poprire întemeiată pe obligații care se anulează poate contesta actele, în termenele legale, fără a aștepta întocmirea listelor. Iar situațiile mai complexe, cum sunt răspunderea solidară sau insolvența, cer o analiză separată, tocmai pentru că ordinul nu le acoperă.

Dincolo de aceste repere, pașii concreți și termenele diferă de la un caz la altul, iar unele termene sunt scurte. De aceea, înainte de orice demers, o verificare atentă a documentelor proprii și, acolo unde miza este mare, consultarea unui avocat rămân cea mai sigură cale.

Amnistia are acum și procedură, un pas necesar, chiar dacă întârziat. Dar o lege se măsoară prin ce face efectiv pentru oameni, nu prin simpla existență a normei pe hârtie. Acolo unde ordinul lasă loc gol, legea rămâne temeiul, iar demersurile individuale, corect întemeiate, sunt cele care transformă un drept recunoscut pe hârtie într-un rezultat real”.