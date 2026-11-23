Antreprenorul român Sergiu Neguț, co-fondator al companiei IT FintechOS și președinte al organizației Romanian Business Leaders (RBL), spune că firmele românești s-au confruntat, în ultima perioadă, cu „o avalanșă de creștere a fiscalității”.

El a spus că spre deosebire de alte state în care banii din fondurile de pensii sunt investiţi în private equity, ducând bani în economia reală, în România banii din fondurile de pensii merg preponderent în titluri de stat.

„Noi am avut o avalanşă de creştere a fiscalităţii pentru firmele româneşti. În momentul ăsta, dacă ai nişte investiţii de făcut, dacă le faci pe persoană fizică, plăteşti impozit 10%, dacă le faci pe un holding românesc, cum e normal să le faci, plăteşti 16% plus 16% plus impozitul pe devalorizarea monedei, că dacă tranzacţiile sunt în euro ştiţi foarte bine, da? Deci la acest nivel de încărcare fiscală, investiţiile prin holdinguri româneşti sunt complet nesustenabile, n-au niciun sens, există o grămadă de jurisdicţii care oferă condiţii mai bune şi atunci e logic că o să migreze capitalul”, a afirmat Sergiu Neguţ luni, la evenimentul Roinvest, potrivit News.ro.

Acesta a vorbit despre o „furtună perfectă” care „face ca lucrurile să meargă prost”.

Sergiu Neguţ a mai discutat şi despre finanţarea fondurilor de private equity, care în alte state vin în mare parte din fondurile de pensii, în condiţiile în care în România cea mai mare parte din fondurile de pensii este investită în titluri de stat, nu în economia activă.

Neguț a sublinat nevoia de creştere a afacerilor româneşti, spunând că este nevoie de afaceri sustenabile, nu de „antreprenoriat de subzistenţă”.