Un expert contabil atenționează luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că toate firmele din România care desfășoară tranzacții cu entitățile afiliate, indiferent că este vorba despre prestări de servicii, livrări de bunuri sau mărfuri, împrumuturi între firme, mărci licențiate ori transferuri de active sunt afectate de un ordin recent al ANAF.

Este vorba despre Ordinul ANAF nr. 828/2026 care l-a modificat substanțial pe cel vechi, nr. 442/2016.

Regulile stabilite prin noul ordin se aplică pentru toate tranzacțiile desfășurate începând cu 1 ianuarie 2026, iar procedurile care se vor aplica din 2027 vor porni conform noilor prevederi. Așadar, antreprenorii trebuie să fie foarte atenți când fac dosarul prețurilor de transfer, conform lui Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil, fondator ABS Group România.

„Conform noului ordin avem obligația de a inventaria separat tranzancțiile, nu ca până acum,global.Astfel, mai multe firme vor trebui să documenteze tranzacțiile”, a explicat Cosmin Dumitrașcu.

Conform noului ordin ANAF, se vor avea în vedere următoarele:

1. Detalierea pe scurt cu privire la companie, cum ar fi gradul de afiliere și natura tranzacțiilor dintre ele - servicii, împrumuturi, chirii etc.

2. Rolul în cadrul grupului

3. Dovezi concrete asupra prețurilor practicate în cadrul tranzacțiilor

4. Evoluția ultimilor 3 ani asupra tranzacțiilor

5. O declarație pe proprie răspundere prin care se confirmă corectitudinea celor din dosar

6. Confidențialitatea datelor din dosar. Trebuie evidențiat clar care informații sunt secrete comerciale, tocmai pentru a nu fi utilizate de către organele fiscale în alt context

7. Raport de audit (la cerere, dacă este cazul)

La contribuabilii mici și mijlocii, pragul pentru prestările de servicii a rămas la 50.000 euro, la împrumuturile cu dobândă a urcat la 100.000 euro (de la 50.000 euro), iar la activele necorporale / redevențe a rămas la 150.000 euro, precum și la cele corporale la 200.000 euro.

Dosarul prețurilor de transfer pentru micii contribuabili se va întocmi doar la solicitarea expresă a organelor fiscale de control, dar s-a modificat termenul de prezentare a acestuia la 30 - 60 zile lucrătoare, în condițiile în care anterior erau zile calendaristice. Există și posibilitatea solicitării de prelungire o singură dată cu maxim 30 de zile lucrătoare.

Noul ordin afectează și marii contribuabili. Aceștia vor depune obligatoriu anual dosarul prețurilor.

„Conform vechiului ordin doar se pregătea, însă nu exista obligația depunerii la organele fiscale. Aceasta survenea doar la un eventual control și doar la cerere. Acum va trebui depus obligatoriu. Depunerea se va realiza prin SPV, în termen de 30 de zile lucrătoare, de la termenul legal de depunere a declarației aferentă impozitului pe profit. Nu mai există opțiunea de «așteptare a venirii controlului» , a mai afirmat Cosmin Dumitrașcu.

În caz de neconformare din proprie inițiativă pentru depunere, la control vor avea doar 5 zile la dispoziție.

Aici avem un singur prag modificat, respectiv cel privind prestările de servicii, de la 250.000 euro la 100.000 euro.

„După cum se poate observa, asistăm la noi reguli, mult mai stricte decât cele precedente. Dacă până acum trebuia să prezentăm la cerere (pentru marii contribuabili), acum va trebui ca firmele mari să îl depună obligatoriu. Inventarierea tranzacțiilor cu afiliații este de luat în calcul pentru toate tipurile de companii, indiferent de mărimea acestora, întrucât nu doar cei Mari sunt vizați, ci și cei mijlocii, respectiv mici. Toate tranzacțiile intragrup trebuie justificate pentru a nu exista eventuale repercusiuni pe viitor. Totuși, marea neplăcere a dosarului prețurilor de transfer o reprezintă costul acestui dosar, care uneori poate ajunge la valori considerabile”, a explicat expertul contabil.

Totuși, spune Cosmin Dumitrașcu, firmele care lucrează corect nu au niciun motiv de îngrijorare, întrucât se dorește doar eliminarea optimizărilor agresive cu privire la prețurile practicate în cadrul grupului, în funcție de nevoile la un moment dat.

Potrivit acestuia, pentru companiile care aplică sistemul de TVA la încasare (plafon 5.000.000 până la final de 2026, 5.500.000 începând cu 2027), atunci când emit factura către un afiliat cu TVA au obligația colectării TVA, chiar dacă nu au încasat factura. Regula generală de colectare a TVA doar în momentul încasării nu se aplică și în relația cu afiliații.

Entitățile afiliate sunt reprezentate de firme sau persoane fizice între care există relații de control (de exemplu, același administrator pentru mai multe companii), de proprietate sau de rudenie. Aceste relații pot consta în dețineri sau poziții de conducere în cadrul unor firme, prin care o entitate exercită o influență semnificativă asupra celeilalte, ori în legături de rudenie (familie) între persoanele implicate.

În contextul menționat anterior, prețurile practicate în tranzacțiile dintre firmele afiliate (prezentate cu titlu de exemplu la începutul articolului) trebuie să fie similare celor practicate în mod obișnuit pe piață. De exemplu, dacă vindem un produs cu 10 lei + TVA, același preț ar trebui aplicat și în cazul vânzărilor către firmele considerate entități afiliate. Prețurile nu trebuie nici subevaluate, nici supraevaluate pentru a optimiza fictiv taxele și impozitele, explică Dumitrașcu.