„Probabil vom vedea o nouă serie de măsuri fiscale undeva în noiembrie 2025”. La ce să fie atenți antreprenorii, contabilii și alți specialiști în fiscalitate

Președintele Camerei Consultanților Fiscali (CCF), Dan Manolescu, spune că se așteaptă în continuare la o serie de măsuri pe zona fiscală, deși guvernanții au declarat că nu vor mai umbla la regimul fiscal.

Astfel, antreprenorii, contabilii și alți specialiști în fiscalitate ar putea vedea o nouă serie de măsuri fiscale undeva în luna noiembrie, odată cu bugetul pe 2026, preconizează Manolescu. El a făcut această declarație la conferința Repere Vechi și noi în managementul și fiscalitatea entităților, organizată de Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

„Pachetele fiscale 1 și 2 ajung oare să închidă bugetul pentru anul viitor? Discuțiile de până acum au fost în direcția de a încerca să găsim soluții pentru anul ăsta într-un nivel rezonabil și acceptabil care, ca țintă, ar fi la 8,4 - 8,5% din PIB deficit bugetar. Va reuși să se obțină acest procent? Mă îndoiesc, având în vedere întârzierea celorlalte pachete pe zona de reforme de cheltuieli”, a declarat Dan Manolescu.

El a subliniat că măsurile privind cheltuielile întârzie, iar modificările anunțate ar putea pune Guvernul într-o dificultate majoră pentru a încheia anul viitor într-un buget de 6,4 – 6,5% deficit.

„Deși înțelegem din declarațiile publice că nu se va mai umbla la regimul fiscal, sincer, am dubii serioase că acest lucru va putea fi realizat din momentul în care Guvernul pune bugetul pe 2026 pe masă. Mă aștept în continuare la o serie de măsuri pe zona fiscală”, a afirmat el.

Ce a mai spus Dan Manolescu, președintele CCF: