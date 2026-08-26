Primul mare dezvoltator imobiliar român care pune o cifră pe atacul ANCPI: One United vede profitul pe 2026 cu până la 20% sub buget

Atacul ransomware care a blocat timp de aproape o lună sistemul informatic al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) începe să se vadă direct în rezultatele companiilor. One United Properties, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din România, estimează acum că profitul net consolidat pe 2026 va fi cu aproximativ 15%-20% sub nivelul bugetat inițial, pe fondul întârzierilor provocate de blocajul cadastral și al noilor proceduri introduse pe piața rezidențială.

Este una dintre primele cuantificări făcute public de un mare dezvoltator român privind efectul financiar al atacului cibernetic asupra ANCPI.

Compania listată la Bursa de Valori București spune că atacul de tip ransomware din 14 iulie 2026 a perturbat semnificativ procesele cadastrale și de carte funciară din întregul sector imobiliar. Sistemul e-Terra a fost restabilit abia la jumătatea lunii august, după aproximativ o lună de indisponibilitate, iar acumularea solicitărilor restante continuă să producă întârzieri.

Consecințele sunt foarte concrete pentru dezvoltatori: pot fi amânate înregistrarea apartamentelor nou finalizate, semnarea antecontractelor și a contractelor finale de vânzare, transferul dreptului de proprietate și, implicit, încasarea banilor de la cumpărători.

În cazul One United, întârzierile ajung până în contul de profit și pierdere.

Apartamente terminate și vândute, dar veniturile nu pot fi încă recunoscute

Situația descrisă de One arată cum un blocaj informatic la o instituție publică poate traversa întregul lanț economic al unei tranzacții imobiliare.

Compania precizează că întârzierile administrative pot amâna livrările unor locuințe, încasările aferente și recunoașterea veniturilor și profiturilor inclusiv atunci când construcția este deja finalizată, iar apartamentul a fost contractat de client.

Problema a fost amplificată de schimbările legislative intrate în vigoare în decembrie 2025, care au introdus proceduri cadastrale și administrative suplimentare înainte de semnarea antecontractelor de vânzare-cumpărare.

Pentru proiectele programate pentru finalizare în 2026, One spune că a avut practic două variante: să realizeze preapartamentarea înainte de finalizarea proiectelor, riscând să întârzie recepția și livrarea, sau să termine construcțiile conform calendarului și să încheie inițial contracte de rezervare, cu încasarea unei taxe de 5%.

Dezvoltatorul a ales a doua variantă.

Astfel, pentru unitățile afectate, One a încasat inițial numai taxa de rezervare de 5%, diferența urmând să intre la semnarea contractului de vânzare. Situația afectează inclusiv proiectele One High District, One Lake Club și One Lake District Faza 1.

Din punct de vedere contabil, diferența este importantă. Recunoașterea veniturilor conform IFRS 15 este legată de existența antecontractelor de vânzare-cumpărare, astfel că simplele rezervări nu pot fi contabilizate drept venituri.

One: Profitul pe 2026, cu 15%-20% sub buget

Efectul cumulat determină compania să-și revizuiască perspectiva pentru întregul an.

„Având în vedere factorii de mai sus și nivelul mai redus al veniturilor și profiturilor din segmentul rezidențial care se estimează că vor fi recunoscute în perioada rămasă din 2026”, conducerea One United estimează că profitul net consolidat pe 2026 va fi cu aproximativ 15%-20% sub nivelul prevăzut în bugetul inițial.

Compania subliniază însă că este vorba în principal despre o decalare în timp a recunoașterii veniturilor și profiturilor, nu despre dispariția tranzacțiilor.

O parte dintre veniturile și profiturile care ar fi trebuit contabilizate în 2026 ar urma să apară în principal în 2027, pe măsură ce ANCPI reduce stocul de solicitări restante și tranzacțiile pot parcurge etapele administrative și contractuale necesare.

Impactul este concentrat pe segmentul rezidențial. Portofoliul de proprietăți pentru închiriere al One rămâne, potrivit companiei, în linii mari neschimbat.

106 milioane EUR în tranzacții, dar aproape toată suma este încă la nivel de rezervări

Efectul noilor reguli se vede deja puternic în cifrele din primul semestru.

One United a raportat pentru S1 2026 tranzacții rezidențiale de 106,1 milioane EUR, aferente unui număr de 229 de unități rezidențiale și comerciale, plus 396 de locuri de parcare și spații de depozitare.

Dar din cele 106,1 milioane EUR, nu mai puțin de 102,9 milioane EUR provin din rezervări, în timp ce numai 2,6 milioane EUR reprezintă pre-vânzări contractate.

Prețul mediu al unităților contractate a urcat în același timp cu 24%, până la 3.853 EUR/mp, față de 3.105 EUR/mp în S1 2025.

Compania a raportat însă o cifră de afaceri consolidată de 440,3 milioane lei, în scădere cu 47% față de primul semestru al anului trecut. One estimează că, fără efectul temporar al modificărilor legislative asupra momentului recunoașterii veniturilor, cifra comparabilă ar fi fost de 742,5 milioane lei, în scădere cu 10%.

Profitul net raportat pentru primele șase luni a fost de 79,2 milioane lei, iar profitul brut de 96,5 milioane lei.

La 30 iunie, dezvoltatorul avea în construcție 3.939 de unități rezidențiale și 43.000 mp de proprietăți pentru închiriere, cu o valoare brută de dezvoltare cumulată de 1,53 miliarde EUR.

Dincolo de rezultatele One, raportul oferă astfel unul dintre primele exemple concrete despre costul economic al blocării infrastructurii digitale a Cadastrului: o lună de indisponibilitate a unui sistem informatic public poate muta livrări, încasări, venituri și profituri de la un exercițiu financiar la altul.