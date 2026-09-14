Motorina se apropie de 11 lei/litru. Pe 15 septembrie se decide reducerea de acciză: cât durează fereastra de oportunitate pentru firme

Motorina standard costă în medie 10,49 lei/litru în România, iar noi scumpiri ar putea împinge prețul spre pragul de 11 lei. Pentru firme, însă, ziua importantă este 15 septembrie: actuala reducere de 25% a accizei ajunge la finalul perioadei pentru care a fost stabilită, iar nivelul pentru următorul interval trebuie recalculat. Datele din august arată că o reducere a taxei poate ajunge aproape integral la pompă, dar și că „fereastra” de preț mai bun se poate eroda repede.

Prețul mediu al motorinei standard a ajuns luni, 14 septembrie, la 10,49 lei/litru, cu 7 bani mai mult decât cu o zi înainte, potrivit datelor PretCarburant.ro. În funcție de stație și localitate, prețurile ajung deja până la aproximativ 10,54 lei/litru.

În același timp, analiști citați de Profit.ro avertizează că noile presiuni de pe piața petrolieră ar putea duce motorina spre 11 lei/litru, iar benzina peste 10 lei.

Pentru o companie care consumă 1.000 de litri de motorină pe lună, fiecare creștere de 10 bani pe litru înseamnă încă 100 de lei la costul cu combustibilul. La 10.000 de litri, sunt 1.000 de lei.

Pe 15 septembrie se termină actuala reducere de 25%

În perioada 1-15 septembrie, statul aplică o reducere de 25% a accizei la motorina standard, după ce în a doua jumătate a lunii august reducerea fusese de 20%.

Ministerul Finanțelor a decis majorarea de la 20% la 25% după o nouă evaluare a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Reducerea de 25% înseamnă diminuarea accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri. StartupCafe.ro a prezentat noua reducere aplicată în perioada 1-15 septembrie.

Nivelul de 25% este, în prezent, plafonul maxim al mecanismului. În intervalul precedent, 16-31 august, reducerea fusese de 20%, adică 560,86 lei/1.000 litri, potrivit datelor publicate atunci de StartupCafe.ro.

Diferența dintre cele două trepte înseamnă, cu TVA inclus, aproximativ 17 bani/litru.

Pentru firme, asta înseamnă că menținerea nivelului de 25% ar evita o presiune fiscală suplimentară asupra prețului. Dacă reducerea ar reveni, de exemplu, la 20%, diferența ar putea însemna teoretic circa 17 bani în plus pe litru, în cazul în care modificarea fiscală s-ar transmite integral la pompă.

Dar ce se întâmplă efectiv după o reducere de acciză?

Datele din august arată cât ține avantajul

Avem deja un precedent măsurat.

Pe 15 august, înainte de reducerea accizei, motorina standard costa în medie 10,75 lei/litru.

Din 16 august, acciza a fost redusă cu 20%. Ministerul Finanțelor estima atunci că efectul, împreună cu TVA, ar trebui să fie de aproximativ 68 de bani/litru.

În prima zi, motorina s-a ieftinit efectiv cu 64 de bani, până la 10,11 lei/litru. Cu alte cuvinte, aproximativ 94% din efectul fiscal teoretic s-a văzut imediat la pompă.

Dar avantajul nu a rămas intact.

După opt zile, pe 24 august, motorina ajunsese din nou la 10,23 lei/litru. Din ieftinirea inițială de 64 de bani, piața recuperase deja 12 bani.

StartupCafe.ro a urmărit pas cu pas această evoluție în analiza precedentă privind efectul reducerii accizei la pompă.

Pentru companiile cu un consum mare de carburant, concluzia este importantă: momentul în care o reducere de acciză intră în vigoare poate crea o fereastră temporară în care avantajul fiscal se vede cel mai clar în preț. Durata ei nu este însă garantată, pentru că evoluția petrolului, a produselor petroliere și a cursului valutar poate începe să recupereze rapid o parte din ieftinire.

În august, primele semne de erodare s-au văzut deja în prima săptămână.

De aceea, pentru firmele care au volume mari de alimentat și flexibilitate în programarea achizițiilor de combustibil, decizia privind nivelul accizei după 15 septembrie merită urmărită împreună cu prețurile efective din primele zile după aplicare.

Precedentul arată că reducerea fiscală poate ajunge foarte repede la pompă. Dar arată și că piața nu așteaptă neapărat până la următoarea reevaluare pentru a începe să o „mănânce”.