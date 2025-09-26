S-a lansat primul hotline dedicat româncelor care vor să se angajeze

Asociația Solidaritate și Egalitate a lansat primul hotline național dedicat femeilor din România care vor să muncească sau să își găsească un loc de muncă mai bun, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Hotline-ul #WeAreHalf este gratuit, disponibil de luni până vineri între 09:00 – 18:00, și a fost dezvoltat în parteneriat cu Asociația Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane.

Femeile care vor să-și găsească un loc de muncă pot suna la unul dintre numerele 0800 080 007 sau 0751 545 454. Mai apoi, un un agent le preia datele, iar în aceeași zi un recrutor le contactează pentru a programa o întâlnire.

Ulterior, beneficiază de consultanță personalizată pentru adaptarea CV-ului și recomandări concrete. După această etapă, CV-ul este direcționat către adresa cv@afsru.ro și trimis tuturor membrilor AFSRU, care pot implica persoana în proiectele aflate în derulare.

„Aproape jumătate dintre femeile adulte din România nu sunt prezente pe piața muncii, comparativ cu doar 25% dintre bărbați. Pentru a reduce acest decalaj, am venit la Cluj cu soluții concrete. Hotline-ul #WeAreHalf le oferă femeilor consiliere gratuită și oportunități reale de muncă. Este încă un pas pentru independența lor economică și pentru a-și descoperi puterea”, a spus Mihaela Raluca Tudor, fondatoarea Asociației Solidaritate și Egalitate și CEO Tudor Communications.

Lansarea hotline-ului a avut loc în cadrul Caravanei Naționale a Egalității #WeAreHalf, ediția Cluj, unde zeci de participante au luat parte la ateliere, seminarii și discuții despre integrarea pe piața muncii.

Forumul de leadership și inspirație organizat în aceeași zi a adunat peste 110 participanți, reprezentanți ai autorităților publice locale, antreprenori și lideri din business.

„De peste 20 de ani susținem antreprenoriatul feminin local, iar acum, prin mișcarea #WeAreHalf, putem să-l ducem în toată țara și să consolidăm leadership-ul feminin la nivel național”, a declarat Mihaela Rus, președinta AFA Cluj și CEO Vitrina Advertising.

Caravana Națională a Egalității va ajunge anul acesta la Brașov, Sibiu, Iași și București. În ultimii doi ani și jumătate, mișcarea #WeAreHalf a reunit peste 3.000 de femei din toată țara, prin zeci de evenimente, expoziții, campanii și sesiuni de mentorat dedicate egalității și leadershipului feminin.