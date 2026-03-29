Primele reguli globale pentru comerţul online, adoptate de un grup de state membre OMC

Un grup de state membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) a decis sâmbătă să introducă primele reguli de bază pentru comerţul electronic la nivel global, ocolind blocajele create de opoziţia unor ţări, a anunţat OMC, citată de Reuters și News.ro.

Iniţiativa vine după ce, în ultimii ani, încercările de a integra Acordul privind Comerţul Electronic în regulile oficiale ale OMC au fost blocate de mai multe state membre. Acordul urmăreşte să creeze un cadru deschis şi mai previzibil pentru comerţul digital.

Pentru a depăşi aceste obstacole, 66 de membri ai OMC, care împreună reprezintă aproximativ 70% din comerţul mondial, au convenit în cadrul celei de-a 14-a Conferinţe Ministeriale a organizaţiei, desfăşurată în capitala Camerunului, asupra unei soluţii temporare. Aceasta permite aplicarea acordului între statele participante, în timp ce negocierile continuă pentru integrarea lui în sistemul general al OMC.

Potrivit unor diplomaţi, decizia reflectă frustrarea tot mai mare a statelor care susţin liberalizarea comerţului digital faţă de blocajele repetate generate de cerinţa de consens, prevăzută de regulile OMC pentru acordurile multilaterale.

Ministrul adjunct japonez al Economiei, comerţului şi industriei, Yamada Kenji, a descris acordul drept ”un pas istoric” către stabilirea unor reguli globale pentru comerţul digital.

La rândul său, ministrul britanic pentru Afaceri şi comerţ, Peter Kyle, a afirmat că acesta este primul acord global de acest tip şi că va face comerţul mai ieftin, mai rapid şi mai sigur pentru companii.

India a fost unul dintre principalii opozanţi ai acordului, argumentând că astfel de reguli comerciale ar trebui adoptate exclusiv prin consens de către toate statele membre.

Un diplomat european de rang înalt a declarat că acordul transmite un mesaj clar statelor care blochează reformele în cadrul organizaţiei: dacă procesul este blocat, alte state vor merge mai departe fără ele.

India se opune, de asemenea, unui alt acord discutat la reuniunea OMC din Camerun, care urmăreşte facilitarea investiţiilor în ţările în curs de dezvoltare, temându-se că şi-ar putea pierde influenţa în negocieri.

Statele Unite nu se numără printre cele 66 de ţări participante la acordul privind comerţul digital, deoarece administraţia americană analizează în prezent poziţia oficială privind această iniţiativă.

Acordul este separat de moratoriul OMC privind taxele vamale pentru produsele digitale – cum ar fi descărcările online sau serviciile de streaming – care este, de asemenea, subiectul unor blocaje politice între Statele Unite şi India la reuniunea din Camerun.