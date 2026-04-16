Inflația mușcă din economie: firmele înghit costuri, românii taie din consum

Inflația revine în forță în România și începe să se vadă direct în buzunarele oamenilor și în bilanțurile firmelor. Două comunicate transmise comunității antreprenoriale StartupCafe, de către IMM România și Confederația Concordia, conturează o economie în care costurile cresc accelerat, consumul încetinește, iar companiile sunt prinse între scumpiri și cerere în scădere.

Potrivit datelor citate de IMM România, rata anuală a inflației a ajuns în martie 2026 la 9,9%, aproape dublu față de nivelul de 4,9% din martie 2025. „Inflația s-a dublat practic în ultimul an, presiunile inflaționiste puternice fiind generate de creșterea costurilor cu energia, materiile prime și forța de muncă”, se arată în comunicatul transmis StartupCafe.

IMM-urile, prinse între scumpiri și clienți mai prudenți

Comunicatul transmis StartupCafe de IMM România arată că firmele mici și mijlocii resimt direct șocul costurilor: materiile prime, utilitățile și salariile cresc simultan, iar multe companii nu pot transfera integral aceste scumpiri în prețuri fără să piardă clienți.

„Aceste creșteri nu pot fi transferate integral în costuri către consumatori (…) ceea ce duce la comprimarea marjelor de profit”, subliniază organizația. În paralel, schimbarea comportamentului de consum devine vizibilă: „consumatorii se orientează către produse mai ieftine”, iar cererea pentru servicii scade.

În acest context, tot mai multe IMM-uri aleg să amâne investițiile și planurile de extindere, concentrându-se pe optimizarea costurilor și menținerea activității. „IMM-urile tind să amâne investițiile și planurile de extindere, concentrându-se mai degrabă pe supraviețuire”, se mai arată în comunicat.

„Criza actuală arată necesitatea implementării măsurilor de sprijin în sectoarele esențiale pentru economia României (…) România trebuie să urmeze exemplul celorlalte țări europene și să susțină companiile românești”, a declarat Florin Jianu, într-un comunicat transmis StartupCafe.

Consumul încetinește, economia schimbă viteza

Într-un comunicat separat transmis StartupCafe, Confederația Concordia confirmă schimbarea de ritm din economie. Inflația anuală a urcat la 9,87% în martie 2026, de la 9,31% în februarie, „pe fondul scumpirii combustibililor și al contextului extern volatil”.

Efectele sunt deja vizibile în consum. „Datele din comerțul cu amănuntul indică o contracție constantă (…) ritmul anual al vânzărilor ajungând la -6,2%”, arată organizația.

„Gospodăriile își prioritizează cheltuielile esențiale și reduc achizițiile discreționare”, potrivit comunicatului, o evoluție care afectează direct economia. În acest context, „probabilitatea ca primele două trimestre din 2026 să înregistreze o dinamică negativă a PIB real este ridicată”.

Presiune pe firme și o revenire care depinde de încredere

Pe lângă scăderea consumului, mediul de afaceri se confruntă cu o combinație dificilă de costuri ridicate la energie și materii prime, dar și finanțare scumpă. „O parte dintre companii sunt nevoite să absoarbă presiunile de cost, cu efecte vizibile asupra planurilor de investiții și asupra gestionării lichidității”, subliniază Confederația Concordia.

Organizația descrie situația ca pe o perioadă de ajustare, nu de criză structurală, dar avertizează că revenirea depinde de mai mulți factori-cheie: „stabilizarea inflației, refacerea încrederii consumatorilor și a mediului de afaceri și menținerea unui cadru macroeconomic predictibil”.

Pe termen scurt, perspectivele rămân rezervate. În absența unor șocuri externe majore, există însă așteptări ca inflația să intre pe un trend descendent în a doua parte a anului, ceea ce ar putea crea condițiile pentru reluarea treptată a consumului și a creșterii economice.

Mesajul comun al celor două organizații este clar: fără măsuri coerente și predictibilitate, presiunile asupra firmelor și consumatorilor vor continua, iar redresarea va fi lentă.