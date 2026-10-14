Prima mare mutare anunțată de REMAX pe piața din România după vânzarea internațională

REMAX România, parte din rețeaua de agenții imobiliare preluată recent de o platformă americană de brokeraj tehnologizat, într-o tranzacție internațională de aproximativ 880 de milioane de dolari, a anunțat deschiderea a șapte noi francize pe piața locală. Este prima extindere importantă comunicată de companie după schimbarea proprietarului la nivel global, în septembrie 2026.

Cele șapte birouri sunt deschise în șase localități din România: Oradea, Florești, Pitești, Rădăuți, Sânnicolau Mare și Alba Iulia. Două dintre noile francize funcționează în Oradea.

Extinderea vine la aproximativ o lună și jumătate după ce grupul american Real Brokerage a finalizat achiziția REMAX Holdings, compania-mamă a rețelei internaționale de francize imobiliare.

Tranzacția, despre care StartupCafe a scris la începutul lunii septembrie, a fost evaluată la aproximativ 880 de milioane de dolari și a dus la formarea Real REMAX Group, care reunește rețeaua tradițională de francize REMAX cu infrastructura tehnologică a Real Brokerage.

La momentul achiziției, conducerea grupului anunța că cele două branduri vor continua să opereze distinct, iar modelul de franciză REMAX va rămâne neschimbat.

Totodată, noul grup și-a propus să ofere agenților imobiliari acces la instrumentele tehnologice dezvoltate de Real Brokerage, inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială, fără ca adoptarea acestora să fie obligatorie.

Cine sunt antreprenorii care deschid cele șapte francize REMAX

Noile birouri sunt dezvoltate atât de antreprenori cu experiență în sectorul imobiliar, cât și de oameni de afaceri proveniți din alte domenii, precum comerțul, telecomunicațiile sau managementul.

În Oradea, unde sunt deschise două francize, Călin Simoc a lansat REMAX Panoramic, după 20 de ani de activitate în tranzacții imobiliare, în special cu terenuri și proprietăți rezidențiale. Anterior, acesta a lucrat și ca broker la Bursa de Valori București.

Tot în Oradea, Sorina Anton, Cristian Tăutu și Andrei Berinde au deschis REMAX Quantum. Cei trei au lucrat anterior ca agenți în cadrul rețelei, după experiențe profesionale în telecomunicații, retail și industria hotelieră.

În Florești, Diana Cravciuc a deschis REMAX Winners. Antreprenoarea are o experiență de 15 ani în dezvoltarea imobiliară și își propune să construiască o echipă de agenți specializați în servicii pentru clienți și investitori.

La Pitești, Robert Zimnicaru a lansat REMAX Direct, după aproximativ zece ani de activitate în domeniul imobiliar pe mai multe piețe internaționale. Antreprenorul administrează deja agenții imobiliare în Londra și Muntenegru, precum și un birou REMAX în București.

„Parteneriatul cu REMAX oferă tot ce avem nevoie pentru a construi un birou solid: un brand în care clienții au încredere, instrumente moderne de lucru și acces la o rețea care ne permite să aducem cumpărători și oportunități dincolo de granițele județului”, a declarat Robert Zimnicaru.

În Rădăuți, Estera Tofan a deschis REMAX Estimo, o agenție care urmărește dezvoltarea serviciilor de consultanță și intermediere imobiliară pe piața locală.

La Sânnicolau Mare, Gheorghe Vereș a lansat REMAX Magic. Acesta are experiență în antreprenoriat, vânzări și administrarea unor activități comerciale, iar noul birou va intermedia vânzări, achiziții și închirieri de proprietăți.

În Alba Iulia, Paul Prodan a deschis REMAX Sky, extinzând astfel activitatea pe care o desfășoară deja printr-un birou cu aceeași denumire în Florești. Antreprenorul are peste 20 de ani de experiență în vânzări și management.

Peste 750 de agenți imobiliari în România, într-o rețea preluată de americani

REMAX România are, potrivit datelor comunicate de companie, peste 65 de francize și peste 750 de membri, fiind cea mai mare rețea de birouri imobiliare francizate de pe piața locală.

La momentul anunțării achiziției internaționale, Răzvan Cuc, președintele REMAX România, declara că piața românească oferă în continuare oportunități de extindere, atât prin deschiderea unor agenții, cât și prin dezvoltarea celor existente.

„Piața imobiliară din România se află într-o etapă activă de profesionalizare, iar rețeaua noastră are în continuare un potențial real de creștere, atât prin deschiderea de noi birouri, cât și prin dezvoltarea celor existente”, declara Răzvan Cuc.

În primul semestru din 2026, REMAX România a raportat un volum al tranzacțiilor similar celui din aceeași perioadă a anului trecut, dar o creștere de aproximativ 3% a valorii comisioanelor.

La nivel internațional, REMAX, companie fondată în 1973, în Denver, Statele Unite, are peste 140.000 de agenți afiliați și aproximativ 8.300 de birouri în peste 115 țări.

În Europa, rețeaua este prezentă în 40 de țări, cu peste 2.400 de birouri și 33.000 de agenți.

În urma tranzacției internaționale din septembrie, noul Real REMAX Group a anunțat că reunește aproximativ 180.000 de agenți imobiliari la nivel mondial.