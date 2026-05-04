Prima firmă din România care a organizat un concurs de hacking în Africa

O firmă IT românească a anunțat, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a organizat un hackathon pe continentul african.

Safetech Innovations, companie bucureșteană de securitate cibernetică, fondată în 2011 de antreprenorii Victor Gânsac și Paul Rusu, a organizat competiția de hacking „Capture the Flag” în cadrul Connected Africa Summit 2026, unul dintre cele mai importante forumuri de tehnologie și inovație digitală de pe continentul african, desfășurat la Nairobi (Kenya) între 27 și 30 aprilie 2026.

Participarea la summit a reprezentat totodată o oportunitate pentru companie de a se întâlni cu înalți oficiali și miniștri de IT&C din Kenya, Malawi, Liberia și Uganda, în contextul unor demersuri mai ample de explorare a piețelor internaționale, discuțiile evidențiind o deschidere clară de colaborare din partea acestor țări în domeniul securității cibernetice.

„Nairobi a confirmat că există un interes real și un potențial uriaș pentru securitate cibernetică în Africa. Suntem mândri că am putut contribui, alături de autoritățile kenyene, la descoperirea unor tineri talentați în acest domeniu. Ne bucură totodată interesul concret de colaborare manifestat de reprezentanții țărilor cu care ne-am întâlnit, un semn că expertiza Safetech este recunoscută și apreciată la nivel internațional. În acest context, participarea la Connected Africa Summit ne-a oferit și oportunitatea de a dezvolta noi direcții de business pe continentul african”, a declarat Ionuț Georgescu, director general al Safetech Innovations.

Competițiile de tip „Capture the Flag” (CTF) reprezintă unele dintre cele mai utilizate formate practice de testare și dezvoltare a competențelor în securitate cibernetică, în cadrul cărora participanții rezolvă o serie de provocări tehnice ce simulează scenarii reale de atac și apărare cibernetică. Acestea pot include identificarea vulnerabilităților în aplicații, decriptarea unor mesaje, analiza traficului de rețea sau exploatarea unor sisteme informatice controlate. Scopul este identificarea unor „flag-uri” – indicii ascunse în sistemele analizate – fiecare rezolvare aducând puncte echipelor participante. Astfel de competiții contribuie direct la formarea de specialiști capabili să răspundă la amenințările cibernetice din lumea reală.

Concursul, organizat în parteneriat cu Ministerul Informațiilor, Comunicațiilor și Economiei Digitale din Kenya, a inclus provocări adaptate nivelului universitar și structurate pe mai multe categorii de dificultate, pentru a evalua progresiv competențele tehnice ale participanților. Inițiativa a vizat identificarea și stimularea tinerelor talente în domeniul securității cibernetice și a fost primită cu entuziasm de comunitatea academică locală. La competiție s-au înscris 60 de echipe de studenți din Kenya, dintre care 15 au fost selectate pentru etapa finală.

Premiile au fost înmânate de William Kabogo Gitaū, ministrul Informațiilor, Comunicațiilor și Economiei Digitale, Gențiana Șerbu, ambasadoarea României în Republica Kenya, și Ionuț Georgescu, directorul general al Safetech Innovations.

Safetech Innovations spune că evenimentul a contribuit la consolidarea vizibilității firmei românești pe piețele internaționale și la poziționarea companiei ca partener relevant în dezvoltarea ecosistemelor de securitate cibernetică emergente.